Ascolta ora 00:00 00:00

Fermate le rotative, Luciano Moggi rientra nel calcio. Non è un fake post halloween, roba vera, serissima, annunciata nientepopodimeno che da Lucia Federico Leonardo, in arte Fedez che ha messo assieme una squadra di football a 7 per la King League, evento circense ideato da Gerard Piquè, un altro reduce, come il suddetto Lucia, da un tormentato rapporto con la senora Shakira anch’essa colpita dal fisco.

Ora che c’entra Luciano Moggi? Beh, sarà il vicepresidente della squadra ma lo scoop è un altro, infatti Fedez ha detto che insieme faranno una canzone trap.

Destino di Moggi, passare dal Trap al trap un attimo, roba dello show business contemporaneo dove non si nega nulla a nessuno, Luciano al posto della Chiara, non ci saranno pandori e uova pasquali ma tattiche di gioco, colpi di mercato, grandi risate e poi melodie con apparizioni, chissà, sanremesi. Spalti gremiti, diritti tivvù. Ah, dimenticavo, il presidente della King League Italy è. Ci sono proprio tutti. Buon divertimento.