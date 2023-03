L'Udinese batte il Milan: il 3-1 complica la corsa Champions

L'Udinese di Andrea Sottil torna a vincere in casa dopo sei mesi (l'ultima volta era settembre e aveva battuto per 3-1 l'Inter di Simone Inzaghi), stende il Milan di Stefano Pioli sempre per 3-1 e aggancia la Juventus a quota 38 punti. I friulani hanno disputato una grande partita meritando la vittoria grazie ai gol di Pereyra, Beto e Ehizibue con la rete del momentaneo pareggio di Zlatan Ibrahimovic, su calcio di rigore, che rende lo svedese il marcatore più anziano di sempre nella storia della Serie A a 41 anni e 166 giorni superando il precedente record di Alessandro Costacurta che segnò a 41 anni e 25 giorni nel 2007. La partita della Dacia Arena è stata intensa e ricca di episodi con l'Udinese che ha dimostrato di avere più fame rispetto ad un Milan scarico e forse anche condizionato dalle assenze di due pilastri come Theo Hernandez, per influenza, e Giroud per squalifica.

Il Milan perde così una grande occasione per superare momentaneamente l'Inter al secondo posto in classifica con la corsa alla Champions League che si fa sempre più dura anche se la fortuna del Diavolo è che domani i cugini affronteranno la Juventus e ci sarà anche il derby Lazio-Roma. Brutti numeri per i rossoneri in questo campionato con sette sconfitte e 36 reti subite in 27 giornate che valgono la 12esima difesa del torneo. I problemi restano e ora questa pausa di campionato arriva nel momento propizio dato che ad aprile si ripartirà alla grande con il big match del Maradona contro il Napoli che sarà poi il preludio per quanto avverrà nei quarti di finale di Champions League tra il 12 e il 18 aprile. Pioli e il Milan si giocano tutto nei primi 20 giorni di aprile.

La cronaca della partita

L'Udinese parte forte e sfiora il gol con Bijol su calcio d'angolo al 7'. Al 9' i friulani passano in vantaggio con Pereyra che con un rasoterra preciso fulmina Maignan: bravissimo Samardzic nell'occasione a scippare il pallone a Tomori, su pallone sanguinoso servitogli da Bennacer, e poi abile a servire l'uruguaiano. La reazione del Milan è tutta nel tiro di Leao, al 23', respinto in angolo da Silvestri. I rossoneri crescono di tono e sfiorano ancora il gol con Brahim Diaz (Silvestri para ma Doveri fischia il fallo di mano dello spagnolo) e ancora con Leao con il portiere friulano che la mette in angolo.

Al 43' Bijol la tocca involontariamente di mano e Doveri viene richiamato al Var per rivedere le immagini e concede il rigore. Dal dischetto Ibrahimovic si fa ipnotizzare dall'ottimo Silvestri che si distende alla sua sinistra e para. Doveri, però, viene richiamato ancora al Var per l'ingresso anticipato di un difensore friulano in area dell'Udinese e fa dunque ripetere il tiro: questa volta Ibra non sbaglia diventando il più anziano di sempre a segnare un gol in Serie A a 41 anni e 166 giorni. Nell'occasione espulso Sottil per un eccesso di proteste. Il direttore di gara concede un supplemento di recupero per tutto il tempo perso e l'Udinese passa ancora in vantaggio con Beto che fulmina ancora Maignan su assist di uno scatenato Success.

Nella ripresa Thiaw svetta di testa da calcio d'angolo ma la palla è centrale e para Silvestri. L'Udinese rischia di regalare il pari al Milan al 55' ma Ballo Tourè non ne riesce ad approfittare. Al 70' i friuliani calano il tris con Ehizibue che deposita in rete da pochi passi dopo la conclusione strozzata di Udogie (altra grande giocata di Success che si aveva avviato l'azione recuperando la palla e liberandosi di Thiaw). Al 75' Udogie la mette in mezzo con Pereyra che al volo la mette fuori di pochissimo. Pioli prova a dare la scossa inserendo Origi-Calabria-De Ketelaere per Ibra-Tomori-Diaz (in precedenza aveva inserito Rebic e Krunic per Saelemaekers e Bennacer) ma le occasioni da rete non arrivano. Rissa al 90' tra Tonali e Becao, ammoniti entrambi dal direttore di gara e ultima occasione del match per Thauvin che la mette alta di testa al 96'.

Il tabellino



MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Tomori (76' Calabria), Thiaw; Saelemaekers (63' Rebic), Tonali, Bennacer (63' Krunic), Ballo-Touré; Leao, Diaz (76' De Ketelaere); Ibrahimovic (76' Origi). All. Stefano Pioli.



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Perez, Bijol; Udogie (88' Zegelaar), Samardzic (74' Lovric), Walace, Pereyra (80' Arslan), Ehizibue (88' Ebosele); Success (74' Thauvin), Beto. All. Andrea Sottil.

Marcatori: 9' Pereyra (U), 45+2 Ibrahimovic (M), 45+5 Beto (U), 70' Ehizibue (U)

Ammoniti: Perez, Kalulu, Walace, Ebosele, Tonali, Becao

Espulsi: Sottil (non dal campo)

Arbitro: Daniele Doveri (sezione di Roma)