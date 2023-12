L'Udinese stende il Bologna: netto 3-0. I rossoblu scivolano al 5° posto

L'Udinese di Gabriele Cioffi ferma la corsa del Bologna di Thiago Motta con un netto 3-0 frutto delle reti di Pereyra, Lucca e Payero, uomo ovunque e migliore in campo per i padroni di casa. La sfida giocata in terra friulana è stata in equilibrio per i primi 20 minuti di gioco con i bianconeri che dopo il vantaggio hanno giocato in scioltezza vincendo con merito e convincendo. Di contro, il Bologna, dopo i tanti e meritati complimenti, è incappato nella classica giornata storta con l'Udinese che ha dimostrato di essere, almeno quest'oggi, superiore. Con questo prezioso successo i friulani salgono a quota 17 punti e si tirano fuori, momentaneamente, dalle sabbie mobili mentre i rossoblù restano fermi a quota 31 punti, al quinto posto della classifica a meno due da Fiorentina e Milan a quota 33, con i rossoneri che a breve scenderanno in campo a San Siro contro il Sassuolo che di punti ne ha 16. Dopo tanti risultati utili consecutivi prima o poi doveva succede che il Bologna si fermasse e puntualmente è successo anche se questo non implica assolutamente il grande percorso degli uomini di Thiago Motta, espulso per proteste all'83', che hanno numeri da Europa League ma anche da Champions. All'Udinese, invece, serviva un successo netto e rotondo per darsi slancio in vista della seconda fondamentale parte di stagione dove ci si gioca la salvezza.

La cronaca della partita

Dopo i primi 20 minuti di studio tra le due squadre è l'Udinese al 22' ad avere una doppia chance per colpire: Ebosele se ne va sulla destra e calcia in porta, con deviazione, trovando la risposta di Skorupski che si oppone anche sul secondo tentativo di Kamara. Il vantaggio però arriva solo un minuto dopo con Pereyra che raccoglie il tap-in di Skorupski che aveva disinnescato il bolide di Payero. Lucca al 29' non ha il killer instinct e manca il gol del 2-0 mentre il Bologna si affaccia dalle parti di Okoye al 37' con Zirkzee che calcia alto sopra la traversa. Al 42' ancora Payero protagonista con un'altra grande bordata dalla distanza che trova ancora pronto Skorupski: questa volta Lucca però la calcia alta. Si va dunque al riposo sul risultato di 1-0.

Nella ripresa l'Udinese entra in campo subito con il piglio di chiudere la partita e nel giro di 4 minuti tra il 48' e il 52' la chiude: Lucca è lesto a ribadire in rete un tiro di Lovric, che era destinato fuori, e a bucare così ancora una volta Skorupski che al 52' raccoglie ancora un pallone in fondo alla rete, questa volta è Payero a calare il tris con un tiro che non lascia scampo al numero uno polacco del Bologna. I felsineri provano una reazione ma è sterile e anzi al 59' i padroni di casa segnano ancora con Payero, migliore in campo dell'Udinese, ma l'arbitro annulla per offside di Lucca. Al 76' si sveglia il Bologna e inizia ad attaccare la porta difesa oggi da Okoye: prima una parata su Zikzee, un minuto dopo su van Hoojdoonk. Al 91' Ferguson sfiora il palo con una grande conclusione: finisce 3-0 per l'Udinese che stende il Bologna.

Il tabellino



UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Festy (69' Zarraga), Lovric, Walace (80' Thauvin), Payero, Kamara (86' Masina); Pereyra (80' Samardzic); Lucca (86' Success) Allenatore Gabriele Cioffi



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch (56' Lucumì), Beukema, Calafiori, Kristiansen (56' Fabbian); Freuler, Moro (56' Aebischer); Urbanski (74' van Hoojidonk) Ferguson, Saelemaekers (56' Orsolini); Zirkzee Allenatore Thiago Motta

Marcatori: 23' Pereyra (U), 48' Lucca (U), 52' Payero (U)

Ammoniti: Urbanski (B), Pereyra (U), Ferguson (B), Freuler (B), Zirkzee (B), Success (U)

Espulso: Thiago Motta

Arbitro: Daniele Orsato (Schio)