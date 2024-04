Lukaku in fuorigioco e rigore non dato? La furia di Pioli e le polemiche dopo Milan-Roma

La Roma si aggiudica il primo round del derby di Europa League contro il Milan. È un colpo di testa di Mancini a regalare la vittoria ai giallorossi. Grande rammarico in casa milanista, pericoloso soprattutto con la grande occasione di Giroud, che a due passi dalla porta spedisce sulla traversa un tiro da ottima posizione.

Non sono mancate polemiche con la direzione di gara dell'arbitro francese Clement Turpin, che non ha per niente soddisfatto i rossoneri. Nell'azione che precede il gol che ha portato in vantaggio la Roma: Lukaku è in sospetta posizione di fuorigioco. Sul passaggio in profondità di El Shaarawy per Big Rom c'è più di qualche dubbio sulla posizione dell'attaccante giallorosso: Lukaku sembra più avanti di Thiaw ma l'arbitro di linea ha giudicato regolare il piazzamento del belga e ha lasciato correre. Una situazione che farà discutere molto. Sul prosieguo dell'azione El Shaarawy calcia e Maignan mette in corner dopo una deviazione di Gabbia. Da lì poi arriverà il corner calciato da Dybala e lo stacco vincente di Mancini. Pioli si è lamentato molto per il mancato fischio sul possibile fuorigioco e per questo è stato punito dal direttore di gara con il giallo.

Perché il Var non può intervenire

L'assistente di Turpin non ha alzato la bandierina non per consentire l'eventuale intervento Var, ma perché convinto che la posizione dell'attaccante belga fosse regolare: in caso contrario avrebbe alzato la bandierina a fine azione, col pallone oltre la linea di fondo. Così non è stato e una volta ripreso il gioco con il calcio d'angolo in favore dei giallorossi non si poteva più intervenire col Var perché era nata una nuova azione. Nessuna immagine televisiva ha chiarito la posizione di Lukaku ma il belga sembra essere oltre l'ultimo difensore milanista: naturalmente, senza la "linea", non è possibile stabilirlo con certezza ma la sensazione c'è. Secondo la linea tirata nel post partita da Sky Sport Lukaku era in gioco. Anche se senza il controllo del Var, di fatto il dubbio resta.

Secondo la linea tirata nel post partita di #SkySport la posizione di #Lukaku nell’azione che porta al corner e al gol di #Mancini era regolare.



Proprio allo scadere il Milan chiede un rigore per un fallo di mano di Abraham: check del VAR, ma il penalty non viene assegnato poiché il movimento del braccio viene giudicato congruo e il tocco involontario. A fine partita le parole di Stefano Pioli sugli episodi dubbi: "Il corner su cui segna Mancini forse nasce da un fuorigioco di Lukaku e nel finale Abraham in area colpisce di mano, non di testa. Purtroppo non siamo molto fortunati con questo arbitro..." . Polemiche a parte, di sicuro all'Olimpico servirà un altro Milan per ribaltare lo svantaggio di San Siro. Questo lo sa bena anche Pioli.

