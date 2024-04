Milan-Roma 0-0, giallorossi aggressivi nel derby d'Europa | La diretta

Il ventesimo derby italiano nelle coppe europee vede di fronte per la prima volta il Milan e la Roma a contendersi l’accesso alle semifinali di Europa League. Rossoneri e giallorossi arrivano all’incrocio del Meazza dopo una serie di risultati positivi ma per entrambe le squadre continuare in Europa potrebbe fare salvare una stagione finora caratterizzata da troppi alti e bassi. Seguite con noi il meglio e il peggio di Milan-Roma con la nostra diretta testuale.

Le scelte dei tecnici

Per una delle partite più complicate del mese di aprile, Stefano Pioli si affida al recuperato Malick Thiaw, tenendo l’esperto Kjaer pronto a subentrare a partita in corso. Vista la squalifica di Tomori, la maglia da titolare va a Gabbia. Sulla mediana, accanto a Reijnders, torna Ismael Bennacer, che a Lecce era rimasto a riposo, come lo squalificato Loftus-Cheek, che parte dal primo minuto. Visto l’ottimo momento di forma, Christian Pulisic potrebbe fare parte del tridente con Leao e Giroud.

Dopo la vittoria nel combattutissimo derby della Capitale, Daniele De Rossi conferma nove undicesimi della formazione. Vista la squalifica di Ndicka, il tecnico giallorosso preferisce risparmiare Llorente per dare fiducia dal primo minuto a Chris Smalling. Altra modifica sulla sinistra, con Angelino, nonostante sia migliorato molto ultimamente, si siede in panchina: al suo posto Spinazzola. Celik confermato in avanti come il resto del tridente d’attacco.

La diretta del primo tempo

1’ – SI PARTE!! Grande atmosfera a San Siro.

Le squadre hanno completando il riscaldamento senza incidenti particolari. Il Meazza si è riempito e questo inedito derby tricolore in Europa League si giocherà di fronte al tutto esaurito.

Il tabellino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi

Marcatori: -

Ammoniti: -

Espulsi: -

Arbitro: Clement Turpin (Francia)