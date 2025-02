L'ultima carbonara di CR7: da bimbo...

Ascolta ora 00:00 00:00

«Cristiano Ronaldo ha quel fisico perché l'ultima carbonara l'ha mangiata alle elementari». Dice Linus su Radio Deejay, giusto quindi fargliene avere un piatto con l'intelligenza artificiale (sopra).

***

Riccardo Mancini esuberante in Empoli-Milan su Dazn. Prima scambia il gol del vantaggio di Leão per 'l'uno a uno', si corregge e al 2-0 del messicano Santiago Gimenez si supera: «Santi subito!».

***

Antonio Conte ha mandato per un attimo in fibrillazione tutta Napoli. «Grigio? Non ce l'ho, io sono bianco o nero». Poi il suo volto si fa serio: «Nel senso... diciamo: rosso o blu! Per chiarire... non vorrei mai...».

***

Si avvicina San Valentino, in un supermercato in Umbria ci sono vari cartelli con dei messaggi d'amore tra cui spicca: «Mi manchi come il Perugia de Gaucci».

***

Moratti truffato da un finto Crosetto: qualche interista ora vuole capirne di più sugli scambi Coco-Seedorf e Cannavaro-Carini.

@duppli