Lutto nel calcio inglese: muore a 26 anni il portiere Sarkic e l'ex bomber di Arsenal ed Everton Campbell

Calcio inglese e montenegrino sotto choc: Matija Sarkic, portiere del Montenegro e del Millwall, è morto all'età di 26 anni. L'ultima partita di Sarkic in nazionale è stata il 5 giugno, una sconfitta per 2-0 in casa del Belgio. Era la sua nona presenza con la maglia del Montenegro. In questa stagione aveva giocato 32 partite in Championship col Millwall, club in cui era arrivato la scorsa estate dal Wolverhampton.

"Siamo completamente devastati. Porgiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. La società per ora non rilascia ulteriori commenti e chiede che venga rispettata la privacy della famiglia di Matija" , ha scritto la società londinese dando il triste annuncio sui suoi social. Successivamente la Federazione montenegrina ha confermato che la morte di Sarkic è avvenuta per un malore improvviso questa mattina. La data e l'orario dei funerali e la commemorazione verranno annunciate più tardi. La Federcalcio del Montenegro "esprime le sue sincere condoglianze alla famiglia Sarkic".

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26. — Millwall FC (@MillwallFC) June 15, 2024

La carriera di Sarkic

Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell'Anderlecht. Poi l'arrivo in Inghilterra, all'Aston Villa. Ha giocato anche con Birmingham City, Stoke City, Wigan e Wolverhampton, prima di firmare la scorsa estate col Millwall. In tutto ha giocato 63 partite nella Championship inglese, 32 delle quali nella stagione 2023-2024. Nove, invece, le presenze con la nazionale maggiore del Montenegro tra amichevoli e qualificazioni ai Mondiali, dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili.

Morto l'ex Arsenal Kevin Campbell

Una giornata davvero triste per il calcio inglese. All'età di 54 anni è morto l'ex attaccante di Arsenal ed Everton, Kevin Campbell. Ritiratosi nel 2007, era diventato un commentatore televisivo, rimanendo così nel mondo del calcio. Da circa un mese era ricoverato in ospedale a causa di una grave malattia.

A seguito della notizia l'Arsenal ha pubblicato un post sui social per ricordare l'attaccante: "Siamo devastati nell'apprendere che il nostro ex attaccante Kevin Campbell è morto dopo una breve malattia. Kevin era adorato da tutti nel club. Tutti noi pensiamo ai suoi amici e alla sua famiglia in questo momento difficile. Riposa in pace, Kevin".

We are devastated to learn that our former striker Kevin Campbell has died after a short illness.



Kevin was adored by everyone at the club. All of us are thinking of his friends and family at this difficult time.



Rest in peace, Kevin pic.twitter.com/Kiywyo7nTr — Arsenal (@Arsenal) June 15, 2024

La carriera di Campbell

Ha giocato per 10 anni con la maglia dell'Arsenal (compresi i 3 nel settore giovanile).

Con la maglia dei Gunners ha messo a segno 46 reti in 166 incontri ed è arrivato a vincere tutto in Inghilterra: 2 campionati, 1 Comunity Shield, 1 Coppa di Lega e una FA Cup oltre a una Coppa delle Coppe. Una vita passata in Premier League, a parte una stagione con il Trabzonspor: dall'Leyton Orient al Leicester fino al Nottingham Forest, Everton, West Bromwich Albion e a chiudere con il Cardiff City nel 2007.