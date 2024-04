L’Atalanta batte il Monza e sogna la Champions. Il maestro Gasperini supera l’allievo Palladino

L’Atalanta batte 2-1 il Monza nel posticipo della 33ª giornata di Serie A grazie alle reti di De Ketelaere e Touré, mentre per i padroni di casa, nel finale accorcia Maldini. Grazie a questi tre punti Gasperini accorcia su Bologna e Roma, rispettivamente quarta e quinta in classifica e, con una gara in meno, sogna la Champions League, grazie anche al quinto posto che la Serie A avrà a disposizione nella prossima stagione. Per i brianzoli una sconfitta che spegne, quasi definitivamente, i sogni di una qualificazione alle competizioni europee ma che non cancella un'annata oltre le aspettative.

Le scelte dei due allenatori

Rispetto al pari esterno di Bologna, Raffaele Palladino cambia due elementi: fuori Carboni e Akpa Akpro, dentro Kyriakopoulos e Gagliardini. Dopo lo storico passaggio del turno in Europa League contro il Liverpool, Gian Piero Gasperini fa ampio turnover con Touré preferito a Scamacca davanti accanto a Lookman, alle loro spalle De Ketelaere.

Primo tempo

Partita divertente dopo i primi 15’ di gioco con continui capovolgimenti di fronte e con le due squadre che si scontrano a viso aperto per cercare di sbloccarla subito: è all’8’ che arriva il primo lampo della gara, con Lookman che dopo aver sfondato sulla sinistra spara addosso a Di Gregorio sull’uscita. I brianzoli rispondono al 36’ – dopo una fase di gara meno concitata rispetto all’inizio del match – con Zerbin prima che fa esplodere il destro dai venti metri sul quale vola Carnesecchi e Colpani poi, che sulla respinta dell’estremo difensore atalantino, tenta la ribattuta ma la sua conclusione trova solamente l’esterno della rete. Nell’ultima vera azione offensiva della prima frazione passano gli ospiti con un bel colpo di testa di De Ketelaere che su una pennellata da corner di Lookman anticipa Gagliardini e batte Di Gregorio portando in vantaggio gli ospiti nel finale e sul primo errore della retroguardia brianzola.

Secondo tempo

Nella ripresa la squadra di Gasperini prende decisamente campo. Al 51’ Lookman dopo una serpentina scarica sul primo palo cercando di sorprendere Di Gregorio che con i guantoni smanaccia in angolo: gli ospiti stanno schiacciando il Monza in questo avvio, con la squadra di Palladino che non sta riuscendo ad uscire dalla propria metà campo. Al 69’ arriva il brivido per l’Atalanta perché su un errore in disimpegno di Pasalic, Pessina riesce dal limite ad arrivare alla conclusione ma il suo destro vola alto sopra la traversa. Raddoppia l’Atalanta al 72’ con Touré che, dopo un bel triangolo con Lookman, apre il piattone all’altezza del dischetto e batte Di Gregorio piazzandola sotto la traversa. Appena un minuto più tardi, dopo una azione corale tutta di prima, De Roon impegna dal limite Di Gregorio e va vicinissimo al terzo gol. All'88' il Monza riapre la sfida grazie a Maldini che dopo aver ricevuto sulla trequarti salta secco De Roon e dal limite fa partire un bel piazzato sul secondo palo che non lascia scampo a Carnesecchi. Dopo 5' di recupero Giua fischia la fine, subito dopo che Bondo dal limite centra in pieno il palo interno e vede, lentamente, la palla rotolare sulla linea di porta prima di accomodarsi fuori.

Il tabellino

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio, Birindelli, Izzo (79’ Caldirola), Marì, Kyriakopoulos (66’ Maldini); Bondo, Gagliardini (78’ D’Ambrosio); Colpani (55’ Carboni V.), Pessina, Zerbin; Djuric (78’ Colombo).

: Raffaele Palladino: Carnesecchi, Toloi (68’ Djimsiti), Hien, Kolasinac; Holm (28’ Hateboer), Ederson (68’ De Roon), Pasalic, Bakker (46’ Ruggeri); De Ketelaere (63’ Koopmeiners); Lookman, Touré.: Gian Piero Gasperini: 45’ De Ketelaere (A), 72’ Touré (A), 88' Maldini (M): Birindelli (M), Izzo (M), Djimsiti (A), Hien (A), Bondo (M): Antonio Giua (Olbia)