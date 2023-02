Malore per Antonio Conte: l'ex ct dell'Italia sarà sottoposto a intervento chirurgico

Ha avuto un malore provocato da forti dolori addominali: per questo motivo l'ex commissario tecnico della Nazionale di calcio Antonio Conte è finito in ospedale e dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico che lo terrà lontano dalla panchina del Tottenham a tempo indeterminato.

L'annuncio

È la stessa società calcistica londinese ad annunciare quanto accaduto al proprio allenatore, a cui su Twitter ha augurato di rimettersi il prima possibile. "Recentemente Antonio Conte si è sentito male a causa di forti dolori addominali" , si legge infatti sulla pagina social degli Spurs in un comunicato pubblicato intorno alle ore 11:00 italiane. "Dopo avere ricevuto una diagnosi di colecistite, sarà sottoposto nella giornata di oggi a un intervento chirurgico che prevede l'asportazione della cistifellea" , prosegue la nota ufficiale della sociatà calcistica. "Potrà fare ritorno dopo un periodo di recupero. Tutti i membri del club gli augurano una pronta guarigione" , conclude il comunicato. Sotto il tweet del Tottenham sono numerosi i messaggi di sostegno da parte di calciatori e tifosi della società di calcio londinese.

Antonio Conte era regolarmente in panchina nella recente partita valevole per il Quarto Turno di FA Cup, che la sua squadra ha vinto agevolmente per 3-0 sul campo del Preston North End: in rete sono andati Son Heung-min, autore di una doppietta, e il neo arrivato Arnaut Danjuma, che all'esordio con la maglia degli Spurs ha impiegato appena 16 minuti per trovare il primo gol.

L'ex commissario tecnico della Nazionale di calcio ha disertato esclusivamente le conferenze stampa che hanno preceduto e seguito l'incontro, affidandone la gestione al vice Cristian Stellini. Per il resto, sulla panchina, si sono intravisti sprazzi del solito Conte, che ha seguito con sanguigno furore agonistico tutti i 90 minuti del match.

L'allenatore è quindi costretto a fermarsi in un momento particolarmente delicato della stagione, con gli Spurs che al momento occupano la quinta piazza in Premier League, a soli 3 punti dall'ultimo posto valevole per la qualificazione in Champions League, attualmente nelle mani del Manchester United. Tra meno di due settimane (martedì 14 febbraio), sarà quindi il turno del match di andata dei sedicesimi di finale di Champions League, che vedrà opposto nello stadio di San Siro il Tottenham al Milan di Pioli, al momento in una gravissima crisi di risultati.