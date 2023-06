Manchester City-Inter, chi giocherà e dove vedere la finale in tv

La lunga attesa è finalmente finita, stasera il popolo nerazzurro avrà un altro appuntamento con la coppa più bella. A partire dalle 21.00, nello storico Stadio Ataturk di Istanbul, l’undici di Inzaghi avrà la possibilità di entrare nella storia del calcio. Di fronte, però, una squadra che sembra inarrestabile, il Manchester City di Pep Guardiola, che ha appena alzato al cielo la Premier League e la FA Cup. La coppa dalle grandi orecchie è un’ossessione per il club inglese, che nonostante abbia speso più di un miliardo e mezzo dal 2008 non è mai riuscito a vincerla. I due club non si sono mai incontrati prima d’ora ma, almeno a giudicare dai pronostici, all’Inter servirà un mezzo miracolo per ripetere l’impresa della semifinale, quando ha eliminato i cugini del Milan. Vediamo quindi come potrebbero giocare le squadre, le chiavi tattiche e dove seguire la finalissima in tv o streaming.

Come giocherà il Man City

Poca pretattica e ancora meno dubbi per Guardiola, che sembra intenzionato a schierare la formazione tipo che ha dominato sia in coppa che in Premier League. Sarà il classico 3-2-4-1 con la difesa a tre guidata dall’esperto Walker, la mediana fantasia con il guizzante Stones e sulla trequarti un quartetto davvero impressionante.

Alla classe di De Bruyne e Grealish fanno da contraltare la concretezza di Bernardo Silva e il goleador che non ti aspetti, il capitano Ilkay Gundogan, che in queste ultime settimane ha segnato spesso e volentieri. Davanti, ovviamente, il pericolo pubblico numero uno, Erling Haaland, che avrà una gran voglia di mettere il timbro sulla finale e rimpinguare ulteriormente il bottino di 52 gol in stagione.

Come giocherà l’Inter

Decisamente meno chiara la situazione sul fronte nerazzurro, con il tecnico Simone Inzaghi che non sembra aver ancora risolto i due dubbi principali sull’undici da schierare contro gli Sky Blues. La domanda che si fanno tutti i tifosi della Beneamata è sempre la stessa: chi mettere in campo accanto al talismano Lautaro Martinez? L’ex di giornata, l’esperto Edin Dzeko oppure quel Romelu Lukaku che nell’ultimo mese in campionato ha fatto vedere ottime cose? Solitamente in Champions parte sempre il Cigno di Sarajevo ma Inzaghi preferisce tenersi le carte strette al petto.

Altro dubbio al centrocampo, dove Mkhitaryan sembra aver recuperato dall’infortunio e potrebbe essere a disposizione. Difficile, però, che scenda in campo fin dal primo minuto: nonostante le grandi prestazioni degli ultimi tempi, il georgiano dovrebbe partire dalla panchina. Sulla mediana, quindi, spazio alla tradizionale coppia Brozovic-Calhanoglu, con Barella e Dimarco sulle fasce.

Le probabili formazioni

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, de Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Dove vederla in tv

La finalissima, che prenderà il via alle 21 all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul, sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 ma gli abbonati a Sky avranno la possibilità di seguirla sui canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Se, invece, siete fuori casa ma non volete perdervi neanche un momento della partita più importante dell’anno, nessun problema: Mediaset manderà la gara in streaming sia sul sito SportMediaset che su Infinity, mentre Sky l’avrà sia sull’app SkyGo che su NOW TV, disponibili sia su smartphone che tablet. Vista l’importanza assoluta della gara di stasera, coppie di telecronisti d’eccellenza sia per Mediaset che per Sky: Trevisani-Paganin da una parte, Caressa-Bergomi dall’altra, a voi scegliere chi preferite. Buona finale!