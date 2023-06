Manchester City-Inter, la diretta: le formazioni ufficiali

La partita

È tutto pronto. Manchester City e Inter si sfidano all'Ataturk Olympic Stadium di Istanbul per la finale di Champions League 2022-23. Le due squadre non si sono mai affrontate in incontri ufficiali. I Citizens, che non hanno mai vinto questo competizione, sono alla seconda finale della loro storia. La prima nel 2021 terminò con la sconfitta di misura contro il Chelsea. Sesta finale invece per i nerazzurri, tre volte vincitori in Champions. L'ultima nel 2010 con il trionfo di Madrid contro il Bayern Monaco grazie alla doppietta di Diego Milito.

Le formazioni

Guardiola sceglie Aké al posto di Walker nel terzetto difensivo insieme a Ruben Dias e Akanji; in porta Ederson. Davanti alla difesa la coppia Stones-Rodri. Poi il quartetto avanzato Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan e Grealish. Unica punta Haaland.

Inzaghi conferma gli undici della vigilia. Tra i pali Onana. Solita difesa a tre, Darmian-Acerbi-Bastoni, sugli esterni Dumfries e Dimarco. In regia Brozovic, ai suoi lati Barella e Calhanoglu. Coppia d'attacco Dzeko-Lautaro Martinez.

Il tabellino

MANCHESTER CITY (3-2-4-1) - Ederson; Akanji, Ruben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. A disposizione: Ortega, Phillips, Walker, Laporte, Alvarez, Mahrez, Foden, Palmer, Lewis. Allenatore: Pep Guardiola

INTER (3-5-2) - Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. A disposizione: Handanovic,Cordaz, De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio, Bellanova, Gosens, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Correa, Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)