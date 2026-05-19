Maran diventa nuovo ct dell’Albania: chi sono tutti gli altri italiani all’estero

La Nazionale di calcio dell’Albania ha ufficializzato il nome del nuovo ct, che parla italiano: si tratta infatti di Rolando Maran, 63 anni nato a Trento, che ha firmato un contratto di un anno e mezzo. La conferenza stampa di presentazione del mister è avvenuta nella mattinata di martedì 19 gennaio.

Le prime parole del neo ct

L’assistente sulla panchina rossonera sarà Christian Maraner. Il presidente della Federazione calcistica albanese, Armand Duka, ha sottolineato che l'obiettivo è il primo posto nella Nations League e la qualificazione della squadra alla fase finale del Campionato Europeo del 2028. I ringraziamenti, doverosi, anche all’ex ct Silvinjo, per tutti i traguardi e i successi ottenuti alla guida della nazionale albanese.

“È per me un grande orgoglio e la promessa è quella di trasmettere tutto il vostro amore per la maglia in campo, dando il massimo e chiedendo lo stesso a tutti coloro che lavoreranno con me: dal mio staff, ai giocatori e a tutti coloro che collaboreranno qui alla Federazione calcistica albanese”, ha dichiarato Maran. "Mi assumo questo impegno che mi emoziona un po', è qualcosa che sento dentro ed è molto forte il sentimento che provo per questa missione”.

Dove ha allenato Maran

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo Maran ha iniziato la sua carriera come vice allenatore del Chievo Verona (formazione di cui ha fatto parte dal 1985 al 1996) per poi allenare Cittadella, Brescia, Bari, Triestina, Vicenza, Varese, Catania, Chievo (stavolta come primo allenatore), Cagliari, Genoa Pisa e Brescia, concludendo la sua esperienza nel 2025. Un anno dopo, dunque, ecco la chiamata dall’Albania.

Chi sono gli altri italiani all’estero

Maran si aggiunge alla lunga lista di italiani che sono diventati ct di altre Nazionali: probabilmente su una delle panchine più importanti al mondo c’è Carlo Ancelotti attuale ct del Brasile. Da tre anni circa allena la Turchia il nostro Vincenzo Montella ma ancor da più tempo, otto anni, Marco Rossi è il ct dell’Ungheria. Ai prossimi Mondiali di calcio Fabio Cannavaro sarà presente con l’Uzbekistan, qualificato per la prima volta in assoluto. Non ci dimentichiamo nemmeno di Paolo Nicolato, ct della Lettoria, ed Emilio De Leo che allena Malta.

L’Ucraina è attualmente allenata da

mentre la Nazionale Under 23 dell’Arabia Saudita è allenata da. Infine, ma non per importanza,alla guida di San Marino da ormai tre anni.