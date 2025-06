Mbappé fa causa al Psg: cosa è successo

Acque agitatissime tra Kylian Mbappé e il Paris Saint Germain. Il campione del Real Madrid e della nazionale francese ha denunciato il suo ex club per danni morali e tentativo di estorsione. Dal giocvatore è stato chiesto anche un risarcimento milionario perché fu messo fuori rosa dal club parigino, dopo che in fase di eventuale rinbnovo contrattuale era stato avvicinato dagli spagnoli. Di fatto Mbappé fu allontanato, considerato "di troppo" nel progetto tecnico del club. Un comportamento, questo, che il classe 1998 non ha mai digerito, lamentando anche un "danno psicologico".

A due giudici istruttori è stato dato l'incarico ufficiale di indagare sulla vicenda che vede coinvolti il club parigino, campione d'Europa, e il nazionale francese.

La denuncia di Mbappé risale al 16 maggio 2024, quando il giocatore si è rivolto alla magistratura denunciando le presunte pressioni del club per indurlo a firmare il rinnovo del

contratto.

Un simile isolamento era stato denunciato anche da una calciatrice, Kheira Hamraoui, che aveva puntato il dito contro il Psg accusandolo di essere stata emarginata per motivi simili (forzare il rinnovo del contratto).