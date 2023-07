Mbappé via a zero? Guerra col Psg. E gli arabi offrono 300 milioni

È arrivata la resa dei conti sotto la Tour Eiffel fra il PSG e Kylian Mbappé. La dirigenza del club parigino ha, infatti, attivato i suoi avvocati per capire se ci sono le basi per citare in giudizio l’attaccante per inadempienza dei termini. Il succo della questione è piuttosto semplice: lo scorso 13 giugno l’attaccante della nazionale francese ha inviato una mail alla società in cui afferma di non voler esercitare l’opzione di rinnovo fino al 2025. Nasser Al-Khelaïfi ha letto in quelle poche righe un chiaro segno di non voler restare neppure quest’anno. Mbappé però ha sostanzialmente affermato di voler arrivare a scadenza ma non ha mai comunicato di voler andare via subito, come la dirigenza sostiene.

Paradossalmente, la situazione potrebbe addirittura ribaltarsi, con l’attaccante parigino che potrebbe addirittura vedersi capovolta la situazione a suo favore, trovandosi nella condizione di sporgere denuncia contro il club per mobbing. Mobbing non legato all’esclusione dalla tournèe ma alla insistenza con la quale il club, pur di non perderlo a zero la prossima estate, sta cercando, attraverso ogni mezzo, a far accettare a Mbappé un trasferimento questa estate (secondo alcune fonti, addirittura, entro il 31 luglio). Il sindacato dei calciatori francesi – UNFP – si è schierato dalla parte dell’attaccante ex Monaco, annunciando che lo sosterrà in caso di denuncia.

Tutto nasce da questa mail, cui si aggiungono i rumors di un accordo fra il giocatore e il Real Madrid per la prossima estate. Da qui l’esigenza di non perdere a zero il gioiellino dell’attacco parigino. L’ultima ipotesi, che ha dell’incredibile, è quella della cessione in Arabia Saudita, che offrirebbe al PSG una via di fuga che definire ricchissima sarebbe riduttivo.

Stando ad alcune voci, l’Al-Hilal ha presentato un'offerta al PSG di 300 milioni di euro per portare Mbappé nella Saudi Pro League. Una offerta che qualora si concretizzasse, renderebbe questo trasferimento il più costoso della storia del calcio. Non è di certo finita qui: il PSG avrebbe autorizzato il club arabo a parlare con il calciatore, per il quale sarebbe pronto un contratto faraonico da 700 milioni di euro per un anno.

Sullo sfondo resta il Real Madrid, che non ha mai nascosto l’interesse per il giocatore. Secondo i giornali francesi, anche il Barcellona avrebbe sondato il terreno ma la disponibilità economica non è così elevata. Infine, anche qualche club della Premier League avrebbe sondato il terreno: Chelsea, Manchester United e Tottenham. Sullo sfondo la bomba dall’Inghilterra: sulle tracce di Mbappé ci sarebbe addirittura l’Inter.

Su tutto una certezza, di certo la telenovela Mbappé non è destinata a finire in breve tempo e i colpi di scena sono dietro l’angolo.