La Juve perde 15 punti, ironia e sfottò sui social

La Juventus è stata penalizzata di 15 punti per il caso legato alle plusvalenze e ora la classifica di Serie A cambia radicalmente per i bianconeri che scivolano da 37 a 22 al pari di Bologna ed Empoli. Questa clamorosa notizia e questa stangata alla Juventus, naturalmente, non sono passate inosservate sui social network con gli utenti che si sono scatenati nei commenti tra scherno, sfottò e freddure di ogni genere.

"La Juventus che fa le plusvalenze solo con la Juventus", ironizza un tifoso bianconero:

La Juventus che fa plusvalenze solo con la Juventus pic.twitter.com/JOV48MbEE9 — Davide Silver -15 (@SilverErLucano) January 20, 2023

Un utente ironizza invece sul -15 che comparirà sulla sede bianconera come il numero degli scudetti:

E ancora:

Non solo, dato che anche molti tifosi bianconeri hanno espresso il loro disappunto per una sentenza definita ingiusta, visto che gli altri club coinvolti sono stati tutti prosciolti.

"Signori e signori ci risiamo #Juventus il sentimento popolare alimentato per settimane porta ad una penalizzazione #plusvalenze di una squadra , le altre nulla. Meno 15 punti per una pratica seguita da tutti negli anni ma che pare appartenere ad una sola", "Le sentenze vanno lette nelle motivazioni. Sarà interessante capire come la Corte #Figc ha potuto stabilire che la #Juventus sia colpevole da sola quando il reato sono stati scambi pilotati con altre società per avere benefici incrociati di bilancio".

C'è chi cerca di compattarsi dopo questa sentenza che costringerà la squadra di Massimiliano Allegri ad una bella rincorsa in campionato per tentare di arrivare in Europa (e ad oggi sembra molto difficile):

I tifosi della Juventus compatti

"Tutti i tifosi della #Juventus dovrebbero disdire immediatamente i loro abbonamenti a dazn, evitare le trasferte, non versare più un euro nel sistema calcio italiano", e ancora: "Juventus unico club punito ...quindi con chi faceva le operazioni di plusvalenza?", 15 punti solo alla Juve, le altre prosciolte. Un'altra calciopoli. Se ci lasciate soli non lottando anche questa volta, vi assicuro che avrete lo stadio vuoto, e tutto il resto che vi meritate", il commento di un utente che paragona questa sentenza a Calciopoli.

"Volete sostenere la #Juventus? -Disdite tutti l'abbonamento #DAZN per far capire che senza Juve non c'è #SerieA -Scatenatevi sui social -Riempite lo Stadium ogni partita. Facciamo squadra, gli antijuventini hanno rotto...". La Juventus ha oltre 10.000.000 di tifosi in Italia. La Juventus fa girare l'economia calcistica e non. La Juventus per anni e anni ha salvato il c... della Serie A facendole salire l'appeal. Noi saremo la Juventus anche senza di voi, voi senza di noi non siete niente", tantissimi i commenti di questo genere contro il sistema calcio in Italia (Lega Serie A) ma anche il muso duro nei confronti del club chiamato a farsi sentire.