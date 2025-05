Fine lavoro mai

Ascolta ora 00:00 00:00

Non vogliamo meriti non nostri, però noi l'abbiamo sempre detto che in quel Paese c'è del marcio

La Danimarca, come un governo Monti qualsiasi, ha portato l'età del pensionamento a 70 anni, la più alta in Europa. Attualmente l'uscita dal mondo del lavoro è fissata a 67 anni, come in Italia; ma ora salirà a 68 nel 2030, a 69 nel 2035 e a 70 nel 2040. Elsa Fornero ha inviato un telegramma di congratulazioni alla premier Mette Frederiksen, del Partito socialdemocratico.

Ora, i danesi non devono neanche lamentarsi troppo. Uno: i 70 di oggi sono

i 40 di ieri, quindi cosa vogliono? Due: in Danimarca alle quattro del pomeriggio hanno già finito di lavorare (anche perché si va a letto alle sei e un quarto). Insomma, poche lagne. E poi «Ce lo chiede l'Europa!».

La Danimarca del resto non fa che anticipare i desiderata dell'Unione europea, istituzione che eccelle nel risolvere i problemi che i Paesi membri non avrebbero se solo non ci fosse l'Unione Europea: avvicinare sempre di più l'età pensionabile all'aspettativa media di vita. Ancora qualche annetto e ci siamo. Chi ha detto che in pensione si debba arrivarci da vivi?

E infatti per questo ci stiamo attrezzando noi italiani, che abbiamo il vantaggio del calo demografico e una spesa pensionistica fuori controllo.

Personalmente pensiamo ci siano ampi margini di miglioramento. Obiettivo «75» - o anche «80» -, non è così impossibile. Abbiamo fiducia nella nostra generazione. Saprà fare peggio.

E comunque, nel nord Europa sì che si vive bene.