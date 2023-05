Messi sospeso per due settimane: cosa c'è dietro la rottura col Psg

Il Paris Saint-Germain ha deciso di punire Lionel Messi per il suo viaggio non autorizzato in Arabia Saudita. Secondo quanto scrive l'Équipe con l'eloquente titolo in prima pagina "L'imbroglio", il campione argentino sarebbe stato sospeso due settimane durante le quali non potrà né giocare né allenarsi con i compagni oltre ovviamente a non essere pagato.

Se la sanzione sarà confermata, la Pulce - il cui contratto con il Psg è in scadenza a giugno - salterà le prossime due partite di campionato, domenica contro Troyes e il 13 maggio con l'Ajaccio. Potrebbe tornare in occasione del match contro l'Auxerre il 21 maggio. A cinque giornate dalla fine, i parigini sono in testa al campionato con 75 punti, 5 in più del Marsiglia secondo. Ma la corsa verso il titolo sembra tutt'altro che finita.

La ricostruzione

La sconfitta clamorosa (1-3) di domenica scorsa contro il Lorient ha provocato una feroce contestazione dei tifosi al Parco dei Principi nei confronti della società, del tecnico Christophe Galtier e dei giocatori. A peggiorare la situazione è poi arrivata la decisione di Messi di saltare l'allenamento punitivo di ieri deciso da Galtier per volare - senza aver ottenuto il via libera del club - in Arabia Saudita, paese del cui ente per il turismo è testimonial. Messi non avrebbe avvertito il club, che si è trovato di fronte al fatto compiuto. Un viaggio programmato da tempo assieme a tutta la famiglia ma ai dirigenti non sarebbe andato giù il fatto di essere stati avvisati all'ultimo momento. La trasferta ha colto di sorpresa tutti, anche perché lo staff tecnico aveva annunciato un giorno di riposo (lunedì) in caso di vittoria contro il Lorient, cosa che non è avvenuta.

Il futuro di Messi

L'episodio certifica che la frattura tra il Psg e Messi è più profonda che mai. A questo punto l'ipotesi di una separazione a fine stagione si fa sempre più concreta. E non a caso già si vocifera di un probabile ritorno al Barcellona. Il contratto è in scadenza a giugno ed è difficile pensare al rinnovo in queste condizioni. Di fatto la Pulce non si è mai ambientata sotto la Tour Eiffel e dopo due anni non idilliaci è pronta per tornare in Catalogna. Il papà Jorge ha già intensificato i contatti con la dirigenza blaugrana per trovare un accordo economico visti i rigidi parametri salariali imposti da club e Liga.

Secondo la stampa spagnola, il campione argentina avrebbe già fatto precise richieste di mercato. Oltre all'amico Angel Di Maria, il cui rinnovo con la Juve è in alto mare, avrebbe chiesto anche l'arrivo di Alexis Mac Allister del Brighton per rinforzare il centrocampo e del portiere Dibu Martinez per rimpiazzare ter Stegen, con cui non sarebbe in buoni rapporti. Insomma la pista del ritorno di Messi al Barcellona è già pronta ad infiammarsi nelle prossime settimane.