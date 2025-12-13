Messi, svelata la statua da record alta 21 metri in suo onore, ma non si trova in Argentina

Nuovo record per Lionel Messi, anche se stavolta non si tratta di un primato ottenuto sul campo: l'otto volte Pallone d'Oro, infatti, ha scoperto a distanza dalla sua camera d'albergo una gigantesca statua a lui dedicata in India, dove i suoi tifosi sono numerosissimi: un'opera alta ben 21 metri che ad oggi è la più grande mai eretta al mondo in onore un calciatore.

Dopo aver alzato al cielo con la maglia dell'Inter Miami la coppa dei campioni della Major Soccer League, il suo 48esimo trofeo in carriera che lo rende il più vincente nella storia del calcio, l'argentino ha preso parte al "GOAT India Tour 2025". L'evento, organizzato a scopo benefico, porterà il fenomeno argentino ad attraversare il Paese, viaggiando per tre giorni nelle città più importanti a partire da Calcutta e Hyderabad, fino ad arrivare a Mumbai e Nuova Delhi.

Uno dei momenti più attesi, dopo che l'argentino è atterrato a Calcutta, è stato senza dubbio quello dell'inaugurazione dell'enorme statua con le sue fattezze realizzata nel quartiere Lake Town: una cerimonia alla quale tuttavia, per questioni di sicurezza e di ordine pubblico, "La Pulce" non ha preso parte di persona. Messi ha infatti scoperto il monumento virtualmente a distanza dal balcone dell'albergo in cui soggiorna, al fianco dei connazionali Luis Suarez e Rodrigo De Paul, che si trovano con lui in India per questo tour benefico.

La statua dedicata all'ex Barcellona, parzialmente coperta con un telo blu poi rimosso, è ad oggi la più grande mai eretta in onore di un calciatore: si tratta di un monumento in ferro e fibra di vetro dell'altezza di 21 metri, per realizzare la quale sono stati impiegati 45 operai. "Questa è una statua alta 70 piedi. Non c'è nessun altro Messi così grande. L'abbiamo costruita in 40 giorni" , ha dichiarato con orgoglio il ministro del Bengala Occidentale Sujit Bose ai media locali. Per concludere il progetto in tempo per l'arrivo dell'argentino in India sono state necessarie centinaia di ore di lavoro: dalla notte di ieri, quindi, il numero 10 argentino, raffigurato in piedi mentre stringe la Coppa del Mondo con la mano destra, è detentore di un nuovo record.

Il paragone con statue dedicate ad altri calciatori è impari: basti pensare che dopo i 70 piedi (circa 21 metri) dell'imponente opera eretta a Calcutta ci sono i 20 piedi (6