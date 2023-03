Il Milan perde 2-1 a Firenze: il rischio in vista della Champions

Nel giorno del quinto anniversario dalla scomparsa di Davide Astori, la Fiorentina gioca una partita gagliarda, forse anche in ricordo del compianto ex capitano, contro il Milan di Stefano Pioli, vince 2- 1 grazie al gol su rigore realizzato da Nico Gonzalez ad inizio ripresa e alla rete di testa messa a segno da Luka Jovic a tre minuti dal novantesimo. Di Theo Hernandez nell'ultima azione di partita al 95' la rete della bandiera rossonera. In un Franchi visibilmente emozionato in ricordo dello sfortunato Astori c'è da segnalare come tutto lo stadio, anche di fede rossonera, sia sia fermato in un lungo e commosso applauso al minuto 13' (numero di maglia dell'ex capitano) per rendergli omaggio.

In campo, il Milan ha faticato contro una Fiorentina che ha meritato la vittoria per quanto fatto vedere nell'arco dei 90 minuti. Rossoneri poco pericolosi soprattutto nel primo tempo e forse con la testa già a mercoledì sera dove affronteranno il Tottenham di Antonio Conte (sconfitto oggi in campionato per 1-0 dal Wolverhampton) per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Scivolone per il Diavolo che non riesce ad accorciare sul Napoli ma che perde soprattutto una posizione nei confronti della Lazio ora seconda in solitario in attesa dell'Inter che domani alle 18 ospiterà il Lecce di Marco Baroni. In caso di vittoria, i nerazzurri salirebbero al secondo posto a quota 50 a più tre dai cugini e più due sulla Lazio. I rossoneri, dunque rischiano di scivolare al quinto posto se la Roma batterà la Juventus e se l'Inter supererà il Lecce e non è di certo un buon viatico in vista della partita di Champions League che è di vitale importanza per la stagione dei campioni d'Italia in carica.

La cronaca della partita

Dopo 10' di studio la prima occasione è della Fiorentina al 13' con Bonaventura che su punizione impegna Maignan. Al 19' è Nico Gonzalez a scaldare i guantoni del portiere del Milan che risponde ancora una volta presente un minuto dopo sempre sulla conclusione del talentuoso giocatore argentino. Al 28' Bonaventura sfiora il gol dell'ex ma Tomori salva sulla linea il suo tentativo, a dire il vero lento, che stava comunque per insaccarsi. Al 33' primo squillo del Milan con Giroud che calcia al volo trovando la parata di Terracciano.

Nella ripresa Ikoné brucia Tomori che lo stende e Di Bello assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Nico Gonzalez batte Maignan per l'1-0 viola. Tra il 52' e il 55' Giroud prima e Rebic poi ci provano in maniera timida con la Fiorentina che controlla bene. Al 59' la prima occasione da rete per i rossoneri è di Theo Hernandez che si presenta a tu per tu con Terracciano trovando la parata del portiere di casa. Pioli inserisce Origi-Ibrahimovic e Bakayoko per Rebic, Giroud e Bennacer ma è sempre la Fiorentina pericolosa. Al 69' Bonaventura calcia a lato. All'82' Jovic, appena entrato, svetta di testa impegnando Maignan alla parata. Passano 5 minuti e l'ex Real Madrid timbra il cartellino, di testa, su assist al bacio di Dodo. Nel finale, al 95', gol della bandiera di Theo Hernandez che rende solo meno amaro il punteggio con una bella bordata mancina Finisce 2-1 per la Fiorentina contro un Milan in difficoltà e forse con la testa già al Tottenham.

FIORENTINA (4-3-3) - Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi(74' Ranieri); Bonaventura (81' Castrovilli), Amrabat (92' Barak), Mandragora; Nico Gonzalez (92' Sottil), Cabral (81' Jovic), Ikoné. All. Vincenzo Italiano.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw; Messias (74' Saelemaekers), Tonali, Bennacer (66' Bakayoko), Theo Hernandez; De Ketelaere (84' Adli), Rebic (66' Origi); Giroud (66' Ibrahimovic). All. Stefano Pioli.

Marcatori: 49' Gonzalez (F), 87' Jovic (F), 95' Theo Hernandez (M)

Ammoniti: Messias, Thiaw, Cabral, Ikoné, Gonzalez, Kalulu, Italiano (non dal campo),

Il ricordo di Astori

Arbitro: Marco Di Bello (sezione di Brindisi)