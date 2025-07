Il Milan annuncia Modric. Il croato: "Sono felice"

Dopo la lunga attesa adesso c'è l'ufficialità: Luka Modric è un calciatore del Milan. L'ormai ex regista del Real Madrid ha firmato un contratto di un anno fino al 30 giugno 2026 nella sede della società rossonera con opzione di prolungamento fino al 30 giugno 2027. La sua lunga giornata è iniziata questa mattina con l'arrivo a Milano per sottoporsi alle tradizionali visite mediche alla clinica Madonnina, poi l'arrivo a Casa Milan per la firma sul contratto.

Le prime parole di Modric

Di fronte ai tifosi che lo aspettavano festanti, il neo rossonero si è lasciato andare un " sono felice " per poi aggiungere altre parole tra i canali social del club e i giornalisti presenti in attesa del suo arrivo. " Sono felice di essere qui. Mi aspettano grandi sfide ma ci sarà tempo per parlarne. Sono molto contento di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera. Perché il Milan? Perché è un grande club ". Con un abito blu sopra una polo bianca, Modric ha firmato l'inizio di una nuova vita calcistica all'età di 39 anni.

Quando debutterà in rossonero

Già in serata potrebbe fare la conoscenza del suo nuovo allenatore, Massimiliano Allegri e dello staff tecnico a Milanello. Dopo il Mondiale per Club, Modrid adesso dovrà godersi le meritate ferie. Infatti, non dovrebbe essere a disposizione del tecnico prima del 4-5 agosto, giusto in tempo per prepareare il suo debutto nella gara di Coppa Italia contro il Bari prevista il 17 agosto a San Siro.

La carriera del croato

Un campione totale, Luka Modric è nato a Zara il 9 settembre 1985 iniziando a giocare a 16 anni tra i giovani della Dinamo Zagabria e crescere professionalmente giocando con le socità croate Zrinjski Mostar e NK Inter Zaprešić. Nel 2004 il suo ritorno alla Dinamo dove, in quattro stagioni, colleziona ben 128 presenze segnando 32 reti ma soprattutto iniziando ad arricchire il suo palmarès con tre campionati, due Coppe di Croazia e una Supercoppa croata.

Nel 2008 inizia la sua esperienza inglese con la maglia del Tottenham dove rimane per quattro anni collezionando 159 partite con 17 reti. Ma è con il Real Madrid che tocca l'apice della sua carriera: dal 2012 in poi sono ben 13 le stagioni nella società di Florentino Perez collezionando 597 presenze con 43 reti ma diventando il calciatore dei record perché il più vincente nella storia del club spagnolo.

Modric ha avuto la possibilità di alzare addirittura 28 trofei: 6 Champions League, 5 Mondiali per Club, 1 Coppa Intercontinentale, 5 Supercoppe Europee, 4 campionati spagnoli, 2 Coppe del Re e 5 Supercoppe di Spagna.

A coronare una carriera straordinaria nel 2018 arriva il: è senz'altro uno dei calciatori da storia di questo sport oltre a essere quello con più presenze nella Nazionale croata grazie alle 188 presenze e 28 gol. La maglia scelta al Milan è la numero 14.