Il Milan batte il Bruges 3-1. Esordio in Champions per il baby Camarda

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Milan di Paulo Fonseca, dopo la vittoria sofferta in campionato contro l'Udinese, subisce oltremodo contro il Bruges in Champions League, soprattutto nella prima mezz'ora di gioco con Maignan decisivo in più di una circostanza, ma alla fine la sblocca con Pulisic direttamente da calcio d'angolo, al 34', e alla fine vince la sfida di San Siro per 3-1 grazie anche alla doppietta siglata da Reijnders nella ripresa tra il 61' e il 71'. Per i rossoneri si tratta della prima vittoria in questa edizione della Champions League dopo le due sconfitte subite contro Liverpool e Bayer Leverkusen nelle prime due giornate. Da segnalare l'esordio in Europa di Francesco Camarda che a 16 anni e 226 giorni diventa l'italiano più giovane di sempre a calcare il palcoscenico della Champions battendo anche Moise Kean. Grande emozione per il classe 2008 e anche tanta sfortuna perché al minuto 87' di testa aveva sbiglato il gol del 4-1, con tanto di esultanza sfrenata a corredo, annullato però per fuorigioco dopo il consulto del Var. Sarebbe stato il marcatore più giovane di sempre della storia della Champions. Successo prezioso per il Diavolo che conquista così i suoi primi tre punti anche se il punteggio abbastanza rotondo non può far dormire sogni tranquilli a Paulo Fonseca per la mole di occasioni concesse ai belgi, in dieci uomini dal 40' del primo tempo per l'espulsione diretta di Onyedika. Ora è tempo di ripensare al campionato dove i rossoneri giocheranno in trasferta sul campo del Bologna di Italiano.

Il gol annullato a Camarda

ALTHOUGH ITS OFFSIDE, WHAT A GOAL BY CAMARDA



HE’S ONLY 16 YEARS OLD, WE HAVE AN INCREDIBLE PLAYER NONETHELESS



OUR FUTURE NUMBER 9. pic.twitter.com/VP4KhVn2EU — gabe(@itsgabe20) October 22, 2024

La cronaca della partita

Il Bruges parte forte e già al 2' ha una grande occasione per segnare: Fofana si addormenta in mezzo al campo, Vanaken lancia Tzolis, il cui sinistro ravvicinato viene respinto con un piede da Maignan. Al 7' Tzolis manda al bar Gabbia con una serie di finte e calcia in porta trovando ancora una volta la grande risposta di Maignan. Un minuto dopo altra grande occasione per i belgi con la traversa di Ordonez. Al 26' Gabbia incorna di testa fuori dalla porta difesa da Mignolet e due minuti dopo finalmente i rossoneri hanno la chance per colpire con Pulisic che ben imbeccato da Leao va al tiro troppo centrale parato agevolmente dall'ex portiere del Liverpool. Al 32' ancora pericoloso il Bruges con Jutglà che va al tiro trovando un'altra grande respinta di piede di Maignan. Passano due minuti ed ecco però che è il Milan inaspettatamente ad andare in vantaggio con Pulisic che direttamente da calcio d'angolo buca Mignolet, ingannato dal velo di Morata. Al 40' ecco l'episodio in favore del Milan: fallo di Onyedika su Reijnders con l'arbitro che espelle il giocatore del Bruges dopo l'on field review.

Nella ripresa ecco subito il pareggio del Bruges con Sabbe. Bell'azione dei belgi con Vetlesen che riceve palla in area e la allarga per l'altro neo entrato che di destro fulmina Maignan. Al 61' il neo entrato Okafor se ne va sulla sinistra e la mette in mezzo per Reijnders che sfruttando la superiorità numerica e tutto solo in area di rigore, di piatto destro, sigla il 2-1. Al 65' traversa del Milan sull'angolo a rientrare di Theo Hernandez, Jashari svirgola il pallone con la palla che si stampa sulla traversa, poi si salva il Bruges. Al 68' Vetlesen calcia e Maignan la accompagna in angolo. Passano tre minuti e Chukwueze se ne va sulla fascia destra, converge e serve ancora Reijnders che di piatto segna il 3-1. Al 75' Fonseca inserisce il giovanissimo Francesco Camarda che a meno di 17 anni (16 anni e 226 giorni per la precisione) diventa così l'italiano più giovane a giocare in Champions League. All'87' Camarda segna di testa il gol del 4-1 ma l'arbitro annulla per fuorigioco dopo aver consultato il Var.

Il tabellino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia (83' Thiaw), Tomori, Theo Hernandez; Fofana (75' Musah), Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek (60' Okafor), Leão (60' Chukwueze); Morata (75' Camarda). Allenatore Paulo Fonseca

BRUGES (4-2-3-1): Mignolet; Seys (46' Sabbe), Ordonez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari (85' Nielsen); Talbi (46' Vetlesen), Vanaken, Tzolis (70' Skov Olsen); Jutglà (70' Skora). Allenatore Nicky Hayen

Marcatori: 34' Pulisic (M), 52' Sabbe (B), 61', 71' Reijnders (M), 87' Camarda (M)

Ammoniti: Seys (B), Jashari (B), Morata (M), Gabbia (M), Camarda (M)

Espulsi: Onyedika (B)

Arbitro: Felix Zwayer (Germania)