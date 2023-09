Il Milan torna alla vittoria contro l'Hellas Verona: decide un gol di Leao

Il Milan conquista la vittoria (1-0) allo stadio Meazza contro l'Hellas Verona, nella sfida valida per la 5ª giornata di Serie A.

Serviva una vittoria dopo la sconfitta nel derby con l'Inter e la vittoria è arrivata. Col nuovo abito del 3-4-3, la squadra di Pioli offre una prestazione convincente nella prima mezz'ora quando sfrutta bene gli spazi lasciati dai gialloblù.

Si comincia con 25 minuti di ritardo, a causa della violenta grandinata che si è abbattuta su Milano prima della partita. I rossoneri partono col piede giusto e passano già all'8' grazie al gol di Rafael Leao, che in uno dei suoi classici assoli, parte palla al piede su un capovolgimento di fronte e batte Montipò. Nella ripresa l'Hellas prende costantemente il possesso del gioco senza però costruire grandi occasioni da gol. Il Milan resta compatto e gestisce con attenzione la partita, che resta in bilico fino allo scadere, senza che però cambi il risultato.

I rossoneri conquistano tre punti importanti che portano Leao e compagni, momentaneamente al primo posto con 12 punti insieme all'Inter, in attesa degli altri match di giornata. La squadra di Baroni resta invece a 7 punti in classifica. Nel prossimo turno infrasettimanale, il Milan gioca in trasferta a Cagliari mercoledì 27 settembre. Lo stesso giorno l'Hellas ospita in casa l'Atalanta di Gasperini.

La partita

Confermate le indiscrezioni della vigilia, Pioli passa al 3-4-3. Nemmeno in panchina Calabria e Theo Hernandez, non al meglio. In porta Sportiello, difesa a tre Thiaw, Kjaer e Tomori, a tutta fascia Musah e Florenzi. In mediana spazio a Krunic e Reijnders. Tridente d'attacco con Pulisic e Leao ai lati di Giroud.

Baroni sceglie Ngonge come riferimento in attacco, fuori Djuric e Bonazzoli. Tra i pali Montipò, difesa a tre Dawidowicz, Hien e Magnani. Sulle fasce capitan Faraoni e Terracciano. A centrocampo Hongla e Folorunsho. In avanti Lazovic e Duda in appoggio a Ngonge.

Slightly delayed but we are now underway at San Siro! #MilanVerona #SempreMilan pic.twitter.com/VMuVSqgdCg — AC Milan (@acmilan) September 23, 2023

Primo tempo

Comincia con personalità l'Hellas ma è il Milan a passare al primo affondo. All'8' palla persa in uscita da Folorunsho, gliela sradica Pulisic che serve subito Giroud. Passaggio in verticale del francese per la fuga di Leao che si invola verso la porta e batte Montipò in uscita. I gialloblù rispondo al 20'. Bella palla in mezzo di Terracciano, irrompe di testa Folorunsho, risponde con un grande intervento Sportiello. Al 32' ci prova Reijnders da fuori area, la sua conclusione è deviata in angolo da Duda. I ritmi si abbassano e il primo tempo finisce col Milan avanti 1-0.

Secondo tempo

Baroni manda subito in campo Bonazzoli al posto di Faraoni. Al 56' proprio il neo-entrato sfrutta una sponda aerea di Terracciano e calcia di prima intenzione, blocca senza problemi Sportiello. Primi cambi anche per Pioli: dentro Jovic per Giroud e Loftus-Cheek per Krunic (problemi muscolari). Al 70' si vede Pulisic, bravo a liberarsi per calciare a giro sul secondo palo. Si distende Montipò e respinge con i pugni. All'86' rossoneri vicini al raddoppio. Musah si invola verso Montipò e conclude a rete, risponde presente il portiere gialloblù con un grande intervento. Ai gialloblù non bastano quattro minuti di recupero. Finisce 1-0 per il Milan.

Il tabellino

MILAN (3-4-3) - Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Krunic (65' Loftus-Cheek), Reijnders, Florenzi (75' Bartesaghi); Pulisic (80' Pobega), Giroud (65' Jovic), Leao (80' Okafor). A disposizione: Mirante, Nava, Pellegrino, Chukwueze, Adli, Romero. Allenatore: Stefano Pioli

HELLAS VERONA (3-4-2-1) - Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni (46' Bonazzoli), Hongla, Folorunsho, Terracciano (80' Djuric); Duda (70' Saponara), Lazovic (70' Cabal); Ngonge (80' Suslov). A disposizione: Perilli, Berardi, Coppola, Amione, Serdar, Charlys, Cruz. Allenatore: Marco Baroni

Marcatori: Leao (M) 8'

Ammoniti: Thiaw (M), Faraoni (HV), Bonazzoli (HV), Musah (M), Pulisic (M)

Arbitro: Fabio Maresca (Napoli)