Milan-Verona inizia con mezzora di ritardo, ecco perché

L'inizio di Milan-Verona, incontro valido per la quinta giornata di andata del campionato di Serie A, è stato posticipato di mezz'ora rispetto all'orario prestabilito.

Il fischio di inizio era atteso per le ore 15.00, tuttavia, a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta su Milano il direttore di gara Fabio Maresca ha deciso di posticipare l'avvio del match. Anche sullo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro, infatti, si è abbattuto il violento nubifragio con tanto di grandinata, che ha interessato diverse zone del capoluogo meneghino. A un'oretta dall'inizio della partita tra Milan ed Hellas Verona, sull'impianto è caduta un'ingente quantità d'acqua, che ha rapidamente inzuppato il terreno di gioco anche durante le fasi di riscaldamento effettuata dalle due squadre, formando delle evidenti pozzanghere.

A causa di ciò la palla non rimbalzava bene in più zone del campo, per cui il direttore di gara Fabio Maresca ha preso in mano la situazione, ascoltando le lamentele da parte di alcuni giocatori che ritenevano non ideali le condizioni per dare avvio alla partita. Secondo il regolamento attualmente in vigore si sarebbe dovuto attendere il trascorrere di 45 minuti prima di decretare, in condizioni di impraticabilità del terreno di gioco, il rinvio dell'incontro tra le due squadre.

L'arbitro ha quindi disposto una nuova verifica dopo un quarto d'ora per poter dare eventualmente inizio all'incontro verso le ore 15.25. Accompagnato dai capitani delle due formazioni, da un lato Rafael Leao e dall'altro Davide Faraoni, Maresca ha effettuato la prova di rimbalzo del pallone nelle zone che in precedenza erano risultate più critiche a causa delle pozzanghere. La sfera è rimbalzata bene nella zona centrale del campo e nelle due aree di rigore, un pò meno nella fascia di fronte al settore arancio dello stadio Meazza. Niente, comunque, che potesse impedire il regolare svolgimento del match. D'accordo con Leao e Faraoni, quindi, l'arbitro ha dato l'ok, e i due capitani hanno raggiunto nuovamente i compagni di squadra negli spogliatoi. Il fischio di inizio è stato dato con un lieve ritardo rispetto al previsto, per la precisione alle ore 15.30.

I rossoneri si sono presentati in campo con la terza maglia, mentre l'Hellas ha optato per una mise di colore giallo, anziché quella azzurra scelta inizialmente, per potersi distaccare in modo più netto dagli avversari. Le squadre sono appena rientrate negli spogliatoi dopo il termine della prima frazione di gioco: il Milan conduce momentaneamente per 1-0, per effetto del gol siglato da Rafael Leao al'ottavo minuto.