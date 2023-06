Milan e Inter, dopo gli addii choc ecco i primi colpi

Dire che questo inizio di mercato è stato disastroso per le milanesi è forse l’understatement del secolo. Dopo il dolorosissimo addio della bandiera Tonali e di alcuni tra i pezzi chiave della cavalcata dell’undici di Inzaghi, il compito delle due sponde del Naviglio è davvero complicato. Trovare rimpiazzi in grado di rabbonire i tifosi imbufaliti non sarà semplice, specialmente visto che di soldi in cassa non ce ne sono moltissimi. Vediamo quindi le ultime novità in arrivo da casa Milan e dall’Inter sui possibili sostituti dei pezzi da novanta abbandonati per ragioni di bilancio.

Milan indeciso tra Guler e Musah

Con molti tifosi ancora increduli di fronte al passaggio di Sandro Tonali al Newcastle, la dirigenza sopravvissuta al repulisti ordinato da RedBird sta provando a portare a casa almeno un paio di colpi per riportare un minimo di serenità in questo periodo complicato. Il colpo più vicino è quello che potrebbe portare a Milanello uno dei talenti incompiuti più promettenti della golden generation inglese, Ruben Loftus-Cheek. Il laterale del Chelsea è reduce da un paio di stagioni deludenti allo Stamford Bridge ed avrebbe una gran voglia di rifarsi in Serie A, specialmente dopo aver recuperato dall’infortunio al polpaccio. Il profilo del nazionale inglese sarebbe gradito a Pioli, che vede di buon occhio la sua versatilità e il fatto che abbia il fisico giusto per il suo modulo. Per evitare di incorrere nell’ira della Uefa, il Chelsea sta facendo piazza pulita di un tot di “indesiderabili”, da Koulibaly, Mendy e Ziyech, finiti in Arabia, al talentuoso Kai Havertz, passato ai rivali dell’Arsenal. Se dovessero partire anche Aubameyang e Hudson-Odoi, il rispetto del Fair Play finanziario sarebbe più semplice. Le parti sarebbero vicinissime, con l’unico scoglio della formula di pagamento: i Blues vorrebbero 15 milioni, pochi, maledetti e subito mentre il Diavolo preferirebbe il prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Se l’inglese potrebbe andare bene come rimpiazzo di Tonali, anche se ha caratteristiche tecniche decisamente diverse, gli acquisti da inserire negli altri reparti sono un attimo più lontani. A parte l’arrivo di Sportiello dall’Atalanta, che nella giornata di martedì dovrebbe essere a Milano per svolgere le visite mediche, per il resto siamo sempre nel campo dei rumours e delle suggestioni più o meno probabili. Dato che la permanenza di Divock Origi a Milanello sembra vicina alla fine, un vice-Giroud è fondamentale per i piani del Milan. La dirigenza starebbe continuando a corteggiare l’Atletico Madrid per arrivare all’ex Juventus Morata mentre dalla Turchia continuano le sirene sulla suggestione Icardi, evidentemente stanco di stare sul Bosforo e voglioso di tornare nel calcio che conta. Pochissime novità riguardo al talentuoso giovane turco Arda Guler, che sarebbe però nel mirino di parecchie altre grandi. Più probabile, in alternativa, l’approdo di uno dei giocatori più interessanti visti nel mondiale qatariota, lo statunitense Yunus Musah. Nel suo caso gli estimatori non mancano ma a favore del Diavolo potrebbero giocare i buoni rapporti e la situazione finanziaria disastrosa del Valencia, ad un passo dalla bancarotta.

Inter, usato sicuro post Onana?

Situazione decisamente più complicata sulla sponda nerazzurra, dove a dominare è la confusione sulla direzione da seguire nel mercato. Fino a pochi giorni fa sembrava chiaro che la società avrebbe reinvestito parte del prezzo del cartellino di André Onana, cacciato da mezza Premier League, nella ricerca di un sostituto a lungo termine, tutto sembra tornare in discussione. Se il portiere ex Ajax dovesse davvero attraversare la Manica, sostituire un pilastro del centrocampo come Brozovic, che dovrebbe passare all’Al Nassr, potrebbe assorbire più risorse del previsto. Con il costo dell’obiettivo Frattesi che sale sempre più in alto e l’indisponibilità del Chelsea a scendere sotto ai 40 milioni per liberare a titolo definitivo Romelu Lukaku, i 50 milioni che il club nerazzurro potrebbe incassare dallo United per il portierone camerunense potrebbero finire in fretta.

A quanto fanno sapere gli esperti del mondo Inter, l’idea di acquisire un guardiameta talentuoso come Mamardashvili del Valencia o lo stesso Juan Musso dell’Atalanta, entrambe soluzioni di prospettiva ma dal costo attorno ai 30 milioni, sarebbero tramontate. La soluzione ideale sarebbe far arrivare all’Inter il roccioso Yann Sommer, portiere paratutto della nazionale elvetica che, con il ritorno di Manuel Neuer dall’infortunio, farebbe parecchia panchina all’Allianz Arena. Se l’accordo con il Bayern Monaco non dovesse concretizzarsi, ci potrebbero essere un paio di altre soluzioni di esperienza a prezzi non eccessivi all’orizzonte. Sperando di ripetere l’operazione Szscesny in casa Juve, l’idea sarebbe di puntare su uno tra Hugo Lloris e Keylor Navas. Il portiere della nazionale transalpina, infatti, avrebbe pochissimo spazio a White Hart Lane dopo l’arrivo di Guglielmo Vicario e vedrebbe di buon occhio un cambio d’aria dopo 11 anni passati nel nord di Londra. Keylor Navas, invece, dopo una buona stagione in prestito al Nottingham Forest, avrebbe poco spazio al Camp des Loges. Tre scelte valida ma con almeno 34 anni sulla carta d’identità. Non è proprio il massimo ma, purtroppo, quando la coperta è corta, tocca adattarsi.