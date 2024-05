Milan-Genoa, l'undici di Pioli cerca il riscatto

Milan-Genoa, rossoneri per il riscatto

Ascolta ora: "Milan-Genoa, rossoneri per il riscatto"

Il Milan affronta il Genoa al Meazza, nella sfida valida per il 35° turno di Serie A. Entrambe le squadre hanno poco da chiedere a questo campionato: i rossoneri, sicuri di disputare la prossima Champions League, hanno l'obbiettivo di difendere il secondo posto, mentre il Genoa, in un'ottima posizione di classifica, ha raggiunto la salvezza ormai da tempo. La partita verrà trasmessa in esclusiva su DAZN (telecronaca Mastroianni-Giaccherini), visibile anche sul canale 214 del decoder Sky.

La diretta

58' - Ancora Chukwueze pericoloso. L'esterno nigeriano si porta il pallone sul sinistro e calcia a rete. Il pallone finisce alto

52' - Gol annullato al Milan. Gabbia riceve da Leao e allarga per Chukwueze. L'ex Villareal punta a rete e batte Martinez, partendo però da posizione di fuorigioco

48' - Genoa gol. Discesa sulla fascia destra di Vogliacco che alza la testa e mette in mezzo un gran cross. In area svetta più alto di tutti Ekuban. Niente da fare per Sportiello

47' - Il Genoa parte subito forte. Contropiede gestito da Thorsby che rientra sul destro e calcia, ma viene murato da Florenzi

46' - Ripartiti

FINE PRIMO TEMPO

Il Genoa trova subito il vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Retegui. I rossoneri reagiscono con giocate estemporanee contro i liguri ben schierati in campo. All'ultimo minuto arriva il colpo di testa vincente di Florenzi, ben imbeccato da Chukwueze

45+1' - Milan gol. Chukwueze rientra sul sinistro e mette una palla morbida in mezzo dove irrompe Florenzi che di testa non lascia scampo a Martinez

40' - Sugli sviluppi del corner battuto da Florenzi svetta Theo Hernandez. Martinez dice ancora di no

39' - La squadra di Pioli insiste. Stavolta è Pulisic a cercare il jolly con un tiro da fuori. Martinez manda in angolo

37' - I rossoneri non riescono a trovare il varco giusto. Leao approfitta di una decisione di De Winter e parte in solitaria. Il portoghese tira a rete. Martinez para senza problemi

28' - Si vede il Genoa. Ekuban lavora un buon pallone per l'inserimento di Frendrup, che calcia a giro mandando fuori di poco

24' - Il Milan preme. Leao libera al tiro Reijnders con un colpo di tacco smarcante. La conclusione dell'olandese finisce fuori

18' - La squadra di Gilardino è ben messa in campo e concede pochi spazi. Il Milan si affida alle fiammate degli esterni Leao e Chukwueze

12' - I rossoneri provano a reagire subito. Si accende Pulisic. Lo statunitense calcia a giro dal limite dell'area e colpisce il palo

5' - Genoa gol. Si incarica della battuta Retegui. Il centravanti italo-argentino sceglie la soluzione centrale spiazzando Sportiello

4' - Subito un episodio che cambia la partita. Tomori sbaglia il tempo dell'intervento travolgendo sullo slancio Vogliacco. Nessun dubbio per Prontera che indica immediatamente il dischetto

1' - Partiti

Pioli recupera metà difesa: tornano dalla squalifica Tomori e Theo Hernandez, ma è ancora fuori Calabria, che sarà sostituito da Florenzi. Non recuperano Maignan e Loftus-Cheek, spazio a Sportiello e Bennacer. Conferme per Pulisic, Leao e Giroud.

Gilardino deve rinunciare a Bani, Malinovskyi, all'ex Messias e all'ultimo anche alla stella Gudmundsson. A centrocampo giocheranno Thorsby e Frendrup ai lati di Badelj, mentre Ekuban farà coppia con Retegui. Sulle fasce spazio a Spence e Martin.

Il tabellino

MILAN (4-2-3-1) - Sportiello; Florenzi, Gabbia, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

GENOA (3-5-2) - Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Ekuban. Allenatore: Alberto Gilardino

Marcatori: Retegui (G) 5' rigore, Florenzi (M) 45+1'

Ammoniti: Reijnders (M)

Arbitro: Alessandro Prontera (Bologna)