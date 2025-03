Milan, giocatori a dieta: l'ultima mossa di Conceicao per uscire dalla crisi

Ascolta ora 00:00 00:00

Sergio Conceicao ha intenzione di provarle tutte per far uscire il Milan dalla crisi. Dopo la sconfitta con la Lazio, che ha allontanato definitivamente i rossoneri dalla zona Champions, il tecnico portoghese ha in mente di cambiare qualcosa non sul piano tecnico-tattico ma dal punto di vista fisico.

Secondo quanto riporta Repubblica, l'ex allenatore del Porto avrebbe riscontrato infatti qualche problema di peso di una parte della rosa e avrebbe deciso di mettere i giocatori a dieta. In particolare, tra i diversi elementi oltre i 90 kg, nel mirino dell'allenatore sarebbe finito soprattutto Mike Maignan. Il portiere francese ha commesso diversi errori quest'anno e sembra la copia sbiadita di quello ammirato all'inizio della sua avventura in rossonero. Il motivo del calo di rendimento potrebbe risiedere proprio nella sua scarsa forma fisica. Iron Mike viene considerato poco agile e reattivo tra i pali, proprio perché troppo pesante e fuori condizione.

Una situazione da risolvere rapidamente, tenendo sotto stretto controllo l'alimentazione di Maignan e gli altri, facendoli salire tutti i giorni sulla bilancia per verificare gli effetti della dieta. A questo proposito le foto di Okafor, tirato a lucido, grazie alla cura Conte, dopo essere arrivato a Napoli in sovrappeso, sono un segnale chiaro che a Milanello c'è qualcosa che non funziona. Ma non è tutto qui. Per capire nel dettaglio lo stato di forma dei singoli e le condizioni generali della rosa, lo staff di Conceicao starebbe infatti monitorando anche i parametri del sonno dei giocatori, considerati spesso insufficienti e fuori dagli standard per atleti professionisti.

Di fatto il tecnico portoghese è piuttosto deluso da un gruppo da cui si aspettava maggiore professionalità. Le ultime settimane, che hanno fatto sprofondare la stagione dei rossoneri, sono state costellate da errori tecnici inspiegabili e ingenuità colossali, arrivate proprio da chi (Theo Hernandez e Maignan su tutti) fino a poco tempo veniva considerato un punto di forza della squadra. Da qui la tentazionedi dare più spazio ai giovani (Camarda, Jimenez e Bartesaghi) e a gente affamata come Terracciano.

Intanto martedì la squadra torna al lavoro e per la prima volta Conceicao avrà una settimana senza partite verso la sfida di sabato a Lecce, dove potrebbero esserci già delle sorprese di formazione.

L'obbiettivo è chiudere dignitosamente il campionato e arrivare in fondo alla Coppa Italia, provando a conquistare il secondo trofeo stagione. Poi si volterà pagina e sarà rivoluzione in panchina ma anche nella dirigenza, quella che mai come stavolta i tifosi rossoneri evocano a gran voce.