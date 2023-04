Milan-Inter, tutto ciò che c'è da sapere sui biglietti dell'euroderby di Champions

Mancano rispettivamente 20 e 26 giorni ai due euroderby di Champions League tra Inter e Milan ma è già partita la corsa al biglietto. Ovviamente non sono ancora disponibili i tagliandi per le due semifinali al Meazza, né si conoscono i prezzi: si sa solo che all'andata San Siro si tingerà prevalentemente di rossonero, al ritorno di nerazzurro. La prima fase di vendita inizierà però tra qualche giorno, e sarà esclusiva per gli abbonati al campionato, che potranno acquistare un biglietto per il "loro posto" nell'impianto e la possibilità di ottenere fino a quattro tagliandi negli altri settori dello stadio. La seconda fase scatterà con la vendita riservata ai soci dei Milan club e Inter club e, solo alla fine, scatterà la vendita libera.

Rincaro dei prezzi

Sul costo dei tagliandi non si ha alcuna certezza, si presume che i meno cari (ovvero terzo anello verde-blu e rosso) costeranno tra i 60 e gli 80 euro ma non è da escludere che i prezzi fissati da Milan e Inter possano essere differenti. Si può azzardare una stima basandosi sui biglietti della partita Inter-Benfica, ritorno dei quarti di finale di Champions League, dove i prezzi oscillavano dai 350 euro per le poltroncine rosse centrali agli 80 euro per il terzo anello verde, il il più "economico". Discorso analogo ovviamente per il club rossonero, che ha fatto record di incassi con Tottenham e Napoli e che a breve, come fatto dall'Inter, renderà noto le modalità di acquisto, più o meno analoghe e in linea a quelli dei "cugini".

La comunicazione dell'Inter