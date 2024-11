Il Milan, la Juventus e l'unica notizia del campionato (per ora)

Ascolta ora 00:00 00:00

Vincono Milan e Juventus, sembra una notizia, infatti così stanno le cose in un campionato sghembo. Più agevole il successo dei bianconeri a Udine, due gol, una prova convincente grazie al recupero di Koopeimers, importante e decisivo per personalità e senso tattico in ogni zona del campo così da favorire l’azione dei suoi sodali di reparto, Thuram e Locatelli, il francese autoritario e protagonista del vantaggio iniziale con tunnel, palo e carambola su Oyoke portiere della multinazionale friulana. Non una grande Udinese, lenta e impacciata nella fase difensiva, la Juventus si rialza ma non è guarita del tutto, martedì a Lille affronterà una squadra veloce e maligna. Il Milan ha fatto lo stretto necessario, aveva l’obbligo di vincere e ha portato via tre punti senza offrire una prova di quelle da ricodare. Fonseca ha tenuto Leao in panchina per poi concedergli il finale con il solito copione, palloni nel cielo di Monza e atteggiamenti annoiati, eppure Leao potrebbe essere il titolare a Madrid, la sfida contro il Real ha sapori fantastici ma servirà un Milan poco fiabesco e molto sodo, cosa non vista e nemmeno intravista a Monza.

Il rientro, da squalifica, di Rejinders ha dato significato ad un football farraginoso e prevedibile, Morata è stato nervoso e innervosito dalla marcatura di Izzo. Oggi Napoli-Atalanta potrebbe consegnare un primo verdetto per capire se la squadra di Conte è davvero ‘na cosa grande.