Milan-Lecce 2-0: raddoppia Giroud - DIRETTA

Il Milan ospita il Lecce a San Siro, nella sfida valida per il 31° turno di Serie A. La squadra di Pioli va a caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato, che blinderebbe il secondo posto e rinvierebbe i festeggiamente dello scudetto dell'Inter, ormai vicinisissimo. Dall'altra parte i salentini, reduci da una vittoria e un pareggio dall'arrivo in panchina di Gotti, cerca ancora punti salvezza. Al momento il margine sul terzultimo posto è di quattro punti.

Sono 42 i precedenti tra le due squadre con 25 vittorie dei rossoneri, 2 dei pugliesi e 15 pareggi. All'andata, alla 12ª giornata, finì 2-2 con i gol di Giroud, Reijnders, Sansone e Banda. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN con la telecronaca affidata a Riccardo Mancini e Massimo Gobbi.

La diretta

Fine primo tempo

45' - Espulso Krstovic. L'attaccante del Lecce colpisce con il piede a martello Chukwueze. L'arbitro Massimi estrae il rosso diretto

37' - Il Milan ha abbassato i ritmi dopo un inizio straripante. Il Lecce prova ad alzare il baricentro

29' - Si vede il Lecce. Cross perfetto di Ramadani per l'inserimento da dietro di Gonzalez, che colpisce di testa e centra la traversa

20' - Gol Milan. Sugli sviluppi di un corner battuto da Adli, il più lesto è Giroud. L'attaccante francese senza nemmeno staccare anticipa Blin e trova il raddoppio

15' - Grande approccio dei rossoneri, padroni del campo. Tra i più in vena l'imprendibile Chukwueze

8' - Ancora Pulisic. Dalla sinistra Theo Hernandez crossa per l'americano che colpisce di testa ma trova l'ottima respinta di Falcone

7' - Gol Milan. Slalom sulla destra di Chukwueze, la sfera arriva a Pulisic, che dal dal limite dell'area scarica il sinistro vincente

2'- La prima occasione è per il Lecce. Al limite dell'area Gonzalez raccoglie una respinta corta della difesa rossonera e tira in porta. Pallone fuori di poco

Le scelte degli allenatori

Pioli ritrova dalla squalifica Theo Hernandez, ma non ci sarà Loftus-Cheek, fermato per un turno. L'unica punta è Giroud, alle sue spalle agiranno Chukwueze, Pulisic e Leao.

Gotti sceglie Krstovic in attacco con Banda e Dorgue. In regia c'è Ramadani, le mezzali sono Blin e Gonzalez. In difesa inamovibili Baschirotto e Pongracic.

Il tabellino

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

LECCE (4-3-3) - Falcone; Venuti, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani, Gonzalez; Banda, Krstovic, Dorgu. Allenatore: Luca Gotti

Marcatori: Pulisic (M) 7', Giroud (M) 20'

Ammoniti: Blin (L)

Espulsi: Krstovic (L)

Arbitro: Luca Massimi (Termoli)