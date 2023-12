Milan-Monza, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo la vittoria agrodolce al St. James’ Park e la “retrocessione” in Europa League, il Milan torna a pensare alla complicata rincorsa alla coppia che rischia di fuggire in testa alla Serie A. La pressione sui rossoneri alla vigilia della partita casalinga contro il Monza sta salendo alle stelle. Visto il passo falso della Juventus a Marassi e un Napoli tornato a correre, l’undici di Pioli sembra obbligato a portare a casa i tre punti. Con le voci di un’imminente rivoluzione a Milanello che diventano sempre più insistenti, vediamo come si presenteranno le due squadre, le possibili scelte dei due tecnici e come seguire Milan-Monza in diretta.

“Assenze? Le grandi le superano”

Dopo aver parlato nel post-partita contro il Newcastle United, Pioli ha deciso di non tenere la tradizionale conferenza stampa della vigilia. Il silenzio del tecnico rossonero ha dato il via alla solita serie di speculazioni e notizie più o meno verificate sulle possibili scelte in vista del lunch match di domenica. Vista la situazione decisamente più tranquilla del Monza, Palladino non ha avuto problemi a parlare alla stampa.

Il tecnico brianzolo non sembra accontentarsi: “La classifica del Monza è decisamente bella. Vincere aiuta a vincere, dopo l’ultimo successo col Genoa questa è stata una bellissima settimana. Siamo soddisfatti del percorso ma dobbiamo mantenere i piedi per terra. Vogliamo segnare di più ma anche mantenere la solidità difensiva”. Per il Monza non sarà una partita come le altre, visto che è la prima volta che affronta il Milan senza il presidente Silvio Berlusconi, ma Palladino non sottovaluta i rossoneri, nonostante l’infermeria piena: “Ha tante assenze ma le grandi squadre riescono sempre a sopperire. Questo è lo spirito della grande squadra. Noi ci aspettiamo una partita difficile e complicata. Dovremo essere bravi in tutto e non sbagliare nulla. Dobbiamo fare la prestazione, poi sono certo che il Monza possa fare bene. Lavoriamo per giocarcela con tutti”.

A rassicurare l’allenatore dei biancorossi il fatto di aver recuperato quasi tutti gli effettivi, con solo Pablo Marì che non sarà a disposizione ma il piano del Monza è allo stesso tempo molto semplice e dannatamente complicato: “Si deve lavorare sui dettagli, non andare sotto per primi è un aspetto fondamentale. È ovvio che sia con la Juventus che contro il Genoa poi abbiamo subito rischiato di subire gol, e dobbiamo migliorare questo piccolo ma importante aspetto”. Per compensare l’assenza del lungodegente Caprari, Palladino punta su Colpani, sperando che questa sia la partita della definitiva consacrazione: “Andrea sa cosa voglio da lui. Deve continuare a lavorare, sia sul campo che fuori come la cura dell’alimentazione e della preparazione in palestra. Lo so che può fare di più e deve farlo. Gli avversari adesso lo conoscono. Sulla trequarti poi l’assenza di Caprari pesa, ci manca tanto ma chi l’ha sostituito ha fatto bene. Dany Mota Carvalho, Vignato e Machin hanno le potenzialità per mantenere il suo livello. Per il recupero ci vuole ancora un po’ di tempo”.

Come scenderanno in campo

Il problema fondamentale per Stefano Pioli rimane sempre lo stesso: trovare la formula giusta per sopperire alle troppe assenze in difesa. Dopo aver provato in allenamento la difesa a tre, variando diverse volte i protagonisti, Pioli avrebbe deciso di affidarsi ad uno dei suoi punti fissi, che sembra finalmente recuperato. Simon Kjaer sembra infatti aver recuperato dai soliti fastidi muscolari e, dopo essersi allenato regolarmente con il gruppo, potrebbe tornare a fare coppia con Tomori.

Meglio così, visto che la squalifica di Calabria costringerà Florenzi a passare sulla fascia destra, aprendo il posto per il ritorno di Theo Hernandez sul suo binario preferito. Visto che il nazionale danese difficilmente avrà i 90 minuti nelle gambe, il giovane Jan-Carlo Simic è pronto a subentrare a partita in corso. Notizia decisamente meno positiva al centrocampo, dove Yunus Musah non ce l’avrebbe fatta a recuperare dopo i problemi riscontrati a Newcastle. Se lo statunitense non dovesse essere della partita, Pioli sarebbe quindi obbligato ad anticipare il recupero di Ismael Bennacer, che si sistemerebbe sulla mediana con Reijnders. Il rischio di ricaduta dell’algerino, il cui recupero è atteso in gloria dai tifosi, è certo presente, ma perdere altri punti in questo momento sarebbe una vera calamità. Meno dubbi in avanti, dove Pulisic e Leao agiranno come al solito sulle fasce, fornendo quanti più palloni puliti all’inossidabile Olivier Giroud.

Nonostante si stia costruendo una reputazione per rimanere sempre fedele al suo modulo, a sentire le voci in arrivo da Monzello, Palladino starebbe pensando a modificare il suo classico 3-4-2-1, azzardando una difesa a quattro. A causare il cambio l’indisponibilità di Pablo Marì: se davvero il Monza si schierasse a quattro, davanti a Di Gregorio ci potrebbero essere Pereira, D’Ambrosio, Carboni e Kyriakopoulos. Opzione affascinante ma non molto probabile: il greco dovrebbe rimanere al centrocampo, affiancando Gagliardini, Ciurria e Pessina. D’altro canto, fin da quando è arrivato all’U-Power Stadium, Palladino ha cambiato poco o niente. Meno dubbi in avanti: accanto all’unica punta, l’ex beniamino della tifoseria rossonera Lorenzo Colombo, la coppia fantasia Colpani-Mota Carvalho.

Le formazioni probabili

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Pereira, D’Ambrosio, Carboni; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. Allenatore: Raffaele Palladino

Come seguirla in diretta

L’anticipo della domenica della 16a giornata del campionato di Serie A tra Milan e Monza si giocherà allo Stadio Giuseppe Meazza a partire dalle 12.30. Dato che tutti i lunch match fanno parte del pacchetto di gare che si è aggiudicata, i tifosi delle due squadre potranno seguire la gara in diretta sia su Sky che su DAZN. Gli utenti della pay tv potranno seguire la gara sui canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213) mentre i clienti della ditta inglese non dovranno far altro che installare sulla propria smart tv l’app ufficiale.

Se, invece, siete fuori casa a caccia del perfetto regalo di Natale, nessun problema: potrete seguire la partita in streaming su DAZN, SkyGo o NOW Tv. La coppia scelta da DAZN è composta da Riccardo Mancini alla telecronaca e Marco Parolo al commento tecnico, mentre Sky si affiderà a Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti. Buona partita a tutti!