Milan-Napoli, ecco dove vederla e chi scenderà in campo

Finalmente ci siamo. Questa sera, alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza, si affronteranno il Milan di Stefanio Pioli e il Napoli di Luciano Spalletti nell'andata dei quarti di finale di Champions League. I rossoneri arrivano a questa sfida carichi dopo aver battuto per 4-0 a domicilio i partenopei, anche se nell'ultimo turno di campionato non sono andati oltre lo 0-0 in casa contro l'Empoli di Paolo Zanetti. Di contro, il Napoli si è leccato le ferite andando a vincere su un campo ostico come quello del Lecce di Marco Baroni, per 2-1, facendo un altro passo verso lo scudetto.

A livello fisico arrivano entrambe in un discreto momento di forma, a livello psicologico molto probabilmente ci arriva meglio il Diavolo che potrà contare sull'intera rosa a dispozione e che è forte di aver battuto il Napoli dieci giorni fa con un risultato e una prestazione netta. Gli azzurri, di contro, arrivano a questa sfida un po' rimaneggiati visto le pesantissime assenze di Giovanni Simeone e di Victor Osimhen, vera tegola della vigilia di questo match importantissimo per entrambe.

Come sta il Milan

Il Milan ha recuperato anche l'ultimo pezzo del puzzle, Pierre Kalulu, e dunque Stefano Pioli potrà contare sull'intera rosa a sua disposizione. Il tecnico rossonero sceglierà di affidarsi al consueto 4-2-3-1 che ha regalato l'ultimo successo per 4-0 proprio ai danni del Napoli. Maignan in porta, Calabria e Theo Hernandez sugli esterni, in mezzo l'esperienza di Kjaer al fianco di Tomori. A metà campo Tonali-Bennacer davanti alla difesa con Krunic avanzato nel terzetto del tridente con Brahim Diaz-Rafael Leao a ridosso dell'unica punta Giroud.

Il Milan potrà contare sul grande vantaggio dell'assenza di Victor Osimhen con Stefano Pioli che però non si fida degli azzurri: "Osimhen è un grandissimo centravanti, che ha fatto gol a ripetizione sia in campionato che in Europa, ma il Napoli prima della gara contro di noi aveva vinto sempre senza di lui. Hanno l'attacco più prolifico della Champions e sarà una partita difficile, ma il Napoli è temibile anche senza di lui".

Pioli ha poi spiegato di aver preparato bene la sua squadra: "La gara l'ho preparata nello stesso modo, con Osimhen loro sono più forti in profondità senza lo sono di meno, ma noi interpreteremo la partita sempre con i nostri concetti . Siamo sereni, abbiamo preparato la partita nel miglior modo possibile. È una gara difficile, sappiamo di dover mettere in campo una grande prestazione. Questa è un'altra competizione, gli scontri diretti sono stati due gare difficili tra due squadre forti. Ma ogni partita fa storia a sé, anche loro potrebbero mettere in campo situazioni diverse noi dovremo essere bravi nelle scelte".

Come sta il Napoli

Il Napoli di Luciano Spalletti si è prontamente rialzato in campionato, dopo la batosta subita proprio dal Milan di Stefano Pioli, vincendo (senza convincere) contro il Lecce. La sfida del Via del Mare ha "regalato" un altro infortunio al tecnico degli azzurri che questa sera non potrà contare su Giovanni Simeone ma soprattutto su Victor Osimhen, capocannoniere della Serie A e uno dei più forti attaccanti in circolazione. Non solo, perché anche Giacomo Raspadori non sta benissimo ma proverà a stringere i denti per essere a disposizione della squadra da titolare o a gara in corso. Per il resto Spalletti potrà contare sull'intera rosa titolare con Lozano favorito su Politano e con Olivera favorito su Mario Rui. Davanti a Meret i "classici" Di Lorenzo, Kim e Rrhamani, in mezzo al campo il trio collaudato Anguissa-Lobotka-Zielinski con Kvaratskhelia a completare il tridente con Lozano e uno tra Raspadori-Politano-Elmas.

Dove vedere la partita

Milan-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video: per vederla in tv - per gli abbonati o per chi aderirà al periodo di prova gratuito di 30 giorni - sarà necessario scaricare l'app di Prime Video su una smart tv compatibile o su console PlayStation e XBox. Chi vorrà vedere Milan-Napoli di Champions in diretta streaming, dovrà scaricare l'app di Amazon Prime Video su smartphone e tablet oppure collegarsi al sito di Prime Video e cliccare sulla finestra della partita.

Le probabili formazioni

Milan: Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Brahim Diaz, Krunic, Rafael Leao, Giroud. Allenatore Stefano Pioli

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera, Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski, Kvaratskhelia, Raspadori, Lozano. Alenatore Luciano Spalletti