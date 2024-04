Il Milan prepara il dopo Giroud e punta Zirkee: l'affondo dei rossoneri

Il Milan sta già pensando alla prossima stagione, e non potrebbe essere altrimenti, dato che il quasi certo addio di Olivier Giroud, pronto a volare il Mls dopo la conclusione del campionato e degli Europei di calcio, lascerà un pesante vuoto nel reparto offensivo: il Diavolo è alla ricerca del centravanti del suo futuro, e da tempo osserva con grande attenzione le prestazioni di Joshua Zirkzee.

Inutile girarci troppo intorno, l'olandese, che apprezzerebbe Milano sponda rossonera come destinazione per la sua crescita, è l'obiettivo principale per riempire quella casellina lasciata vuota da Oli in un ruolo, quello del centravanti, molto delicato e di fondamentale importanza. Lì davanti, infatti, il Milan per ora ha solo Luka Jovic, considerando che Okafor si è adattato per necessità a ricoprire il ruolo di punta centrale, pur prediligendo invece giocare sulla sinistra o al massimo come seconda punta come da lui stesso dichiarato.

E l'olandese? Di certo eviterebbe volentieri un ritorno al Bayern Monaco in un ruolo da comprimario, visto che lì davanti un certo Harry Kane, pur in una stagione non certo positiva per i bavaresi, sta facendo sfaceli: 37 reti messe a segno dall'inglese in 36 presenze, con il ruolo di favorito per la conquista della Scarpa d'Oro (30 gol solo in campionato). Zirkee teme che la società eserciti la sua opzione da 40 milioni di euro, dato che ciò significherebbe spesso e volentieri scaldare la panchina. La precedente esperienza in Bundesliga parla chiaro, con solo 12 partite totali in una stagione e mezza di cui appena 4 da titolare. L'olandese si vuole sentire al centro di un progetto, e quello del Milan sarebbe il più adatto perché gli consentirebbe di non cambiare aria e di giocarsi delle chances anche in Europa con una delle società più prestigiose del Vecchio Continente.

Resta ovviamente da superare lo scoglio Bologna, che in una delle sue annate migliori degli ultimi 50 anni sogna di raggiungere l'Europa entrando dal portone principale, quello prestigioso della Champions League. Ecco perché il sogno sarebbe quello di trattenere l'olandese per un'altra stagione, anche se sarà molto difficile. Di sicuro c'è che non svenderà il suo numero 9.

La valutazione di partenza che fanno i rossoblu è di 70 milioni, considerando la cifra a cui è stato venduto Rasmus Hojlund al Manchester United (75 milioni più 10 di bonus): numeri simili anche se Zirkee è meno giovane, ma l'attaccante orange ha già messo a segno 13 reti, 3 in più dell'ex atalantino.

Il Milan non può avvicinarsi a quella cifra e, oltre ai 50 milioni messi sul tavolo, spera di potersi giocare la carta di Saelemaekers, che il Bologna riscatterebbe volentieri, pur avendo la volontà di tenere distinto il destino del belga da quello del suo centravanti.

Le sirene inglesi, tuttavia, sono un richiamo irresistibile per tutti, specie se le offerte arrivano da club come l'Arsenal o il Manchester United, che ha già sondato il terreno: in quel caso il Milan dovrebbe mettersi l'animo in pace.

L'unica possibilità sarebbe quella di vendere uno dei suoi tre gioielli e rinvestire, ma perdere Theo Hernandez, Rafael Leao o Mike Maignan significherebbe ancora una volta ridimensionare le proprie ambizioni specie davanti ai tifosi, che chiedono quel salto di qualità in più per poter combattere ad armi pari coi cugini "dolorosamente" proiettati verso la seconda stella.