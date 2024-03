Milan-Giroud, il lungo addio: il francese ha un accordo col Los Angeles FC

Le voci di un suo addio a fine stagione per approdare in Mls erano rimbalzate con sempre maggiore fragore negli ultimi tempi e ora pare proprio che la strada sia stata già tracciata: dopo aver raggiunto un accordo di massima con il Los Angeles FC, Olivier Giroud si prepara a dire addio al Milan.

Le tappe dell'accordo

Dovrebbe trattarsi dell'ultimo tassello di una splendida carriera che lo ha portato non solo a sollevare al cielo i trofei più prestigiosi sia a livello di club che di nazionale, ma anche a diventare il marcatore più prolifico della storia della Francia con 57 reti, record ritoccato dopo l'ultima amichevole disputata contro il Cile.

Ci sarebbe già sul tavolo un contratto da 18 mesi, una stagione e mezza, e una trattativa in dirittura d'arrivo con la franchigia californiana che attende solo la decisione finale del calciatore e soprattutto la sua firma nero su bianco, anche se al momento pare che si tratti solo di formalità. Giroud volerebbe quindi negli Usa dopo la conclusione della sua ultima stagione in rossonero e la fine dei Campionati Europei di calcio che si disputeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

Terminato il suo ultimo impegno, il calciatore si prenderebbe un periodo di meritate vacanze e una volta ritemprato sarebbe pronto a tuffarsi nella sua esperienza in Mls: potrebe dare una mano ai suoi nuovi compagni di squadra in particolar modo nella seconda parte della stagione, dato che dopo la regular season che inizia a febbraio ci sono i playoff, in calendario da ottobre a dicembre.

I segnali dell'addio

Che ci fossero già dei segnali era parso evidente a tutti gli addetti ai lavori. Le stesse parole del ct della Francia erano già risuonate come un addio già scritto nei giorni scorsi: "Se è fatta per il trasferimento di Olivier al Los Angeles FC? No. È una possibilità? Sì. È un desiderio? Sì" , aveva dichiarato infatti Didier Deschamps.

Lo stesso Giroud, a inizio anno, si era sbilanciato: "A fine stagione si apriranno più opportunità e prenderò la mia decisione. Da calciatore e da padre di famiglia" , aveva spiegato, rivelando che più che di una questione economica si trattava di una scelta di vita.

Rebus Milan

Ora cosa accadrà in casa rossonera? Il Milan, a parte Jovic ancora eventualmente da valutare, si troverebbe sguarnito in un ruolo determinante come quello del centravati. La ricerca di un titolare forte su cui puntare per il rilancio è già iniziata dietro le quinte, e non è un mistero che l'obiettivo più interessante e appetibile è Joshua Zirkzee.

Inutile girarci intorno e parlare di "sostenibilità", puntando alla solita scommessa azzardata, cosa che accadrebbe ancora una volta in caso di arrivo di Jonathan David o Serhou Guirassy: il Diavolo ha bisogno di un attaccante di peso che possa segnare tanti gol, a maggior ragione dopo l'addio di uno che al momento in maglia rossonera ha messo a segno 46 reti in 121 presenze.

Il Bologna non lascerebbe andar via il suo numero 9 con tanta leggerezza e sarebbe pronto a massimizzare il suo investimento. Il Bayern Monaco ha la possibilità di controriscattare Zirkzee a 40 milioni e comunque di pareggiare ogni offerta che il Bologna decida di accettare (oltre che il diritto di incassare il 50% sulla sua rivendita), ma al momento pare che le strade dell'attaccante olandese e della società bavarese divergano. In ogni caso, se volesse assicurarsi le sue prestazioni, il Milan dovrebbe sganciare come minimo 40 milioni di euro.

Ancora peggio pare per i rossoneri arrivare a un altro prestigioso obiettivo, ovvero Viktor Gyökeres. Lo Sporting Lisbona spara grosso e si dice intenzionato a non lasciar andare il suo gioiello per meno di 100 milioni di euro, ma il Milan è pronto a sfoderare le sue armi migliori magari facendo intavolare la trattativa al connazionale del giocatore Zlatan Ibrahimovic.

Nella lista dei desideri ci sono anche Benjamin Sesko, che il Lipsia valuta almeno 50 milioni di euro, e Santiago Gimenez (60 milioni per il Feyenoord), ma il primo rebus per il Milan sarà quello di comprendere se ci sarà l'approdo in società dei tanto agognati nuovi partner commerciali in grado di immettere liquidità e fare investimenti per riportare il Milan nuovamente ai vertici del calcio europeo.