Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Calcio

Milan, quanta voglia di sorpasso. Per Allegri giocare bene viene dopo

Con un successo, proseguirebbe la serie positiva nella stracittadina avviata l'anno scorso. Leao e Pulisic, prima volta assieme dall'inizio

Milan, quanta voglia di sorpasso. Per Allegri giocare bene viene dopo
00:00 00:00

Una carezza destinata alla Vanoni («donna meravigliosa e milanista»), un abbraccio a Franco Baresi («lo aspettiamo a Milanello») e un assist lanciato a Rino Gattuso ct dell'Italia in bilico col mondiale («se serve fermare il campionato, lo faremo»). E se c'è da schivare una trappola (il possibile arrivo di Thiago Silva a gennaio come rinforzo per la difesa), è prontissimo. «Al mercato provvede la società» risponde secco senza dimenticare i due anni meravigliosi vissuti col campione brasiliano. Dev'essere l'aria del derby: per una volta Max Allegri si concede a ogni domanda e curiosità, più che una conferenza-stampa sembra quasi una seduta sul lettino dello psicanalista. Perché riapre velocemente una parentesi storica

sulle passate scelte professionali. «In una notte dovetti scegliere tra tornare alla Juve, andare a Madrid dal Real oppure all'Inter» ripercorre parlando dei suoi rapporti con Beppe Marotta, tempestosi durante una famosa sfida di coppa Italia ma ufficialmente ripristinati («ho lavorato molto bene con lui a Torino»). E non lo scalfisce nemmeno il giudizio del presidente interista che lo descrive «cinico e concreto». «Per vincere bisogna essere concreti più che giocar bene» è la filosofia di Max. I pronostici gli giocano contro e nemmeno questo cenno di cronaca sembra turbarlo. «Si parte comunque dallo 0 a 0» commenta serafico anche se non dimentica alcuni dati essenziali che giustificano l'Inter super favorita. «Hanno realizzato 28 gol e subiti 7, vinto 11 delle 12 ultime partite, schierano i quattro migliori attaccanti, hanno dei buoni tiratori da fuori area, concedono poco e nelle conclusioni in porta sono primi» l'elenco dei pregi interisti messi in fila uno dopo l'altro.

E allora come si scala questa Inter? Max punta sui duelli individuali. «A Parma ne abbiamo vinti pochi e abbiamo rischiato di perdere» ammonisce. E poi probabilmente sulla perfomance resa col Napoli

(in dieci per larghi tratti). «Dobbiamo stare dentro la partita per 95 minuti e resistere quando ci sarà la tempesta» il consiglio che tiene conto dello scontato piano partita di Chivu, partire pancia a terra. E non preoccupa certo l'assenza di un centravanti di ruolo (Gimenez e Athekame sono gli unici assenti). «Leao e Pulisic giocheranno insieme per la prima volta, in passato ho giocato senza un centravanti, ai tempi di Ibra c'erano Boateng o Nocerino che fungevano da 9» il ricordo che tiene probabilmente conto dell'ultima conversione di Leao («sta capendo che si misura con i gol la sua carriera»).

Per questo chiama a raccolta il tifo milanista, stuzzica Fofana («ha enorme potenzialità ma deve stare più attento») e Pavlovic («dentro l'area dev'essere più presente») e annuncia la presenza dal primo minuto di Rabiot «maturato molto in questa stagione». Gli manca solo di vincere questo derby che «garantirebbe una settimana tranquilla» spiega dimenticando l'effetto-viagra che avrebbe.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica