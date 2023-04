Champions League, il Milan stende il Napoli: Bennacer firma l'1-0 a San Siro

Il Milan di Stefano Pioli vince il primo round dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli di Luciano Spalletti. A decidere una sfida tirata, equilibrata e a tratti nervosa soprattutto da parte azzurra, ci ha pensato Ismael Bennacer con un bel tiro di sinistro al 40' del primo tempo. Il Diavolo, una volta trovato il gol del vantaggio, si è sciolto ma non è riuscito a raddoppiare segnando il gol ammazza qualificazione, lasciando tutto aperto per la sfida di ritorno in programma al Maradona martedì 18 aprile. Il tiro fuori di poco di Leao sullo 0-0 e la traversa di Kjaer le più grandi occasioni della partita per i padroni di casa che davanti al loro pubblico hanno però portato a casa una vittoria fondamentale che dà un piccolo vantaggio in vista del ritorno.

Troppo sterile il Napoli davanti con Elmas falso nueve che non l'ha mai vista e con le assenze di Giovanni Simeone e Victor Osimhen che hanno pesato come un macigno nel gioco offensivo degli ospiti. Nonostante questo, i partenopei hanno avuto alcune possibilità per poter segnare ma un ottimo Maignan ha sempre detto di no. Ancora negli occhi la clamorosa parata di Maignan all'87' su Di Lorenzo che ha tenuto inchiodato sull'1-0 per il Milan la partita. Nella sfida di ritorno, Luciano Spalletti dovrà augurarsi di recuperare Victor Osimhen che è il fulcro e terminale del gioco azzurro anche perché mancheranno anche Anguissa, espulso per doppia ammonizione, e Kim ammonito per proteste e diffidato. Al momento le sorti della qualificazione sono in bilico anche se sembrano propendere leggermente dalla parte dei rossoneri ma gli ultimi 90 minuti più recupero decreteranno la semifinalista che andrà ad affrontare la vincente di Inter-Benfica che si sfideranno a San Siro mercoledì 19 aprile.

La coreografia spettacolo del Milan

La cronaca della partita

Il Napoli si divora il vantaggio già al primo minuto: Elmas mette in mezzo un pallone insidioso, nessuno lo prende, sulla palla arriva Kvaratskhelia che di sinistro si fa murare da Krunic, sulla ribattutata arriva Mario Rui che calcia alto. Ancora il georgiano lavora un gran pallone a sinistra, converge per Anguissa che va al tiro al 3': Maignan in angolo. Al 4' Mario Rui pennella per Di Lorenzo che si inserisce di testa: palla fuori di poco. Grande slalom di Kvaratskhelia al 10' che poi converge e si appoggia a Elmas che gli fa la sponda: il tiro viene deviato in angolo. Bennacer perde palla al 12', la palla arriva a Zielinski che prova il tiro di sinistro: Maignan in angolo.

Al 13' altro pericolo per il Milan con Rrhamani che la mette in mezzo per la testa di Di Lorenzo: palla fuori di poco. La prima occasione dei rossoneri al 25' con Rafael Leao che se ne va in contropiede, su scivolata di Rrhmani, ma il suo tiro esce fuori di pochissimo alla sinistra di Meret. Nell'occasione il portoghese rompe la bandierina con tutto il Napoli a chiedere il giallo che però non arriva. Al 40' Brahim Diaz sguscia in mezzo a due e si invola in contropiede, lo spagnolo allarga a destra per Leao che serve subito l'algerino che calcia forte di prima di sinistro battendo Meret. Nel recupero, al 46', Giroud protegge palla da dentro l'area e offre la sfera a Tonali che calcia trovando la deviazione in angolo. Al 48' grande occasione ancora per il Milan con Kjaer che di testa, su calcio d'angolo, colpisce in pieno la traversa con la sfera che esce.

Nella ripresa al 50' Elmas, su ottima iniziativa di Kvaratskhelia, prova un colpo di testa in arretramento con Maignan che si salva mettendola in angolo (con la palla che sbatte sulla parte superiore della traversa). Al 53' Di Lorenzo ci crede controllando un bel pallone e poi va al tiro: Kjaer la devìa in angolo con la schiena. Al 62' grande chiusura di Calabria su Kvaratskhelia che aveva saltato secco Kjaer e si stava caricando al tiro.

Al 70' fallo di Anguissa su Theo Hernandez e giallo sia per lui che per Di Lorenzo per proteste. Al 74' Anguissa commette un'ingenuità facendo fallo su Hernandez: giallo e rosso con il Napoli in dieci uomini. Nonostante l'inferiorità numerica, il Napoli sfiora il pareggio due volte: la prima con Di Lorenzo che calcia fortissimo trovando il miracolo di Maignan e nella seconda circostanza con Olivera che la mette fuori di testa su cross al bacio di Politano. Al 93' si allacciano in area azzurra Lobotka e Saelemaekers con il belga che chiede rigore ma per l'arbitro non c'è nulla. Da lì si scatena una piccola rissa Rrhamani-Saelemaekers con il direttore di gara che ammonisce entrambi.

Il tabellino

Milan: Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Bennacer (67' Saelemaekers), Tonali, Krunic, Leao, Giroud, Diaz (80' Rebic). Allenatore: Stefano Pioli

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrhmani, Kim, Mario Rui (81' Olivera), Anguissa, Lobotka, Zielinski (81' Ndombelé), Kvaratskhelia (81' Politano), Elmas, Lozano (69' Lozano). Allenatore: Luciano Spalletti

Marcatori: 40' Bennacer (M)

Ammoniti: Zielinski, Pioli, Bennacer, Anguissa, Di Lorenzo, Kim, Rrhamani, Saelemaekers, Calabria

Espulsi: Anguissa

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania)