Il Milan risponde alla vittoria dell'Inter: una doppietta di Leao stende il Lecce

Il Milan supera 2-0 il Lecce allo stadio Meazza, nella sfida valida per la 31ª giornata di Serie A. Dopo la qualificazione alle semifinali di Champions, la squadra di Pioli conquista tre punti importanti nella lotta per il quarto posto. A decidere la gara ci pensa Rafael Leao, autore di una doppietta, ancora una volta l'uomo in più del Diavolo nella fase offensiva.

Dopo un buon approccio nel primo tempo, i rossoneri perdono un po' le misure e rischiano di andare sotto nel punteggio. Al 16' Ceesay tutto solo spreca una grande occasione, mandando il suo colpo di testa sul palo. I pugliesi trovano coraggio ma subiscono la rete di Leao, che sovrasta di testa Gendrey. Nella ripresa continua lo show del portoghese, che parte prima della linea di centrocampo e la piazza nell’angolino di sinistro, dimostrando ancora una volta di essere immarcabile.

Con questa vittoria la squadra di Pioli porta a 56 punti, staccando nuovamente l'Inter (vittoriosa a Empoli) di due lunghezze e agganciando momentaneamente la Roma, in campo domani sul campo dell'Atalanta. Il Lecce rimane invece a 28 punti, soli due in più dell'Hellas Verona, terzultimo. Prossimi impegni i giallorossi ospitano l'Udinese venerdì 28 aprile. Il Milan affronta la Roma all'Olimpico sabato 29 aprile, un vero scontro diretto per la Champions.

La partita

Pioli conferma il 4-2-3-1, con Maignan tra i pali in difesa con Kalulu e Theo Hernandez esterni ci sono Thiaw e Tomori centrali. In mediana Krunic e Tonali, mentre in avanti Messias, Diaz e Leao agiranno alle spalle di Rebic.

Baroni risponde con il 4-3-3 schierando Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo davanti a Falcone. Hjlumand in regia, coadiuvato da Blin e Oudin. Ceesay centravanti, esterni d'attacco Banda e Di Francesco.

Primo tempo

I rossoneri prendono subito il controllo della gara mentre il Lecce si rintana nella propria area. Al 14' il tiro dalla distanza di Tonali trova una deviazione ma non riesce comunque a sorprendere Falcone che respinge. Passa appena un minuto e l'arbitro Chiffi prima assegna un rigore al Milan, per un intervento di Baschirotto su Theo Hernandez poi dopo aver visionato l'azione al monitor ci ripensa. Il difensore giallorosso prende la palla. Al 19' si affaccia il Lecce. Gendrey da destra mette un pallone a centro area, Thiaw buca e Ceesay da due passi di testa centra il palo. La gara adesso si fa equilibrata dopo un inizio più di marca rossonera. Al 40' il Milan passa in vantaggio. Sugli sviluppi di un angolo il pallone torna sulla sinistra a Tonali, che lo serve in area nei pressi del secondo palo. Stacco di Leao, che stravince il duello aereo con Gendrey e di testa firma l'1-0. Il primo tempo finisce con i rossoneri in vantaggio di un gol.

Secondo tempo

Il Milan prova a gestire la gara. Al 52' ci prova Thiaw, la sua conclusione dal limite prende in pieno Hjulmand appostato davanti alla porta. Il gioco si fa spezzetato e nessuna delle squadre riesce a creare veri pericoli all'altra. Pioli manda forze fresche in campo e lancia Bennacer, Kjaer e Saelemaekers al posto di Thiaw, Tonali e Messias. Baroni risponde con Strefezza per Di Francesco e Persson per Ceesay. All'improvviso la partita si accende, al 69' Brahim Diaz va al tiro da dentro l'area, con Falcone che blocca la sfera in due tempi. Dopo un minuto Strefezza va alla conclusione dal limite, trovando l'ottima deviazione in angolo di Maignan. Al 75' gli uomini di Pioli trovano il raddoppio ancora con Leao. Assolo straordinario del portoghese, che entra in area di forza saltando Baschirotto e depositando il pallone alle spalle di Falcone. È il colpo del ko per il Lecce che rischia ancora al 78' quando Theo Hernandez calcia al volo ma non trova la porta. Dopo questa occasione i rossoneri fanno melina e vanno a prendersi tre punti fondamentali per la Champions.

Il tabellino

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Kalulu, Thiaw (60' Kjaer), Tomori, T.Hernandez; Krunic, Tonali (61' Bennacer); Messias (59' Saelemaekers), Diaz (79' De Ketelaere), Leao; Rebic. A disposizione: Mirante, Tatarusanu, Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Adli, Vranckx, Bakayoko, Ibrahimovic, Origi. Allenatore: Stefano Pioli

LECCE (4-3-3) - Falcone; Gendrey (81' Romagnoli), Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Di Francesco (65' Strefezza), Ceesay (66' Persson), Banda (80' Maleh). A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Cassandro, Tuia, Pezzella, Ceccaroni, Maleh, Helgason, Askildsen, Gonzalez. Allenatore: Marco Baroni

Marcatori: Leao (M) 40' e 75'

Ammoniti: Thiaw (M)

Arbitro: Daniele Chiffi (Padova)