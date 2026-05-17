Il Milan stende il Genoa e vede la Champions

Il Milan vince 2-1 in trasferta contro il Genoa a Marassi. I rossoneri superano il momento complicato con una vittoria vitale in chiave Champions. Ora la squadra di Allegri è terza con 70 punti, gli stessi della Roma, vincitrice nel derby contro la Lazio. Resta a 68 punti la Juve, sconfitta a sorpresa in casa dalla Fiorentina. I bianconeri finiscono addirittura al sesto posto perché indietro negli scontri diretti col Como, che supera di misura il Parma.

C’è anche il presidente Gerry Cardinale, in tribuna al Ferraris a sostenere la squadra. De Rossi sceglie uno schieramento a trazione anteriore con Baldanzi e Vitinha a supporto dell’ex Colombo.In casa rossonera recupero lampo di Modric, che va in panchina; gioca Jashari. In attacco spazio a Gimenez e Nkunku. Il Genoa gioca senza pressioni e tiene meglio il campo contro un Milan timido e impaurito. All’8’ una punizione di Malinovskyi diventa un assist per Vitinha che controlla e tira a rete. Il suo tiro finisce alto. La squadra di De Rossi gestisce i ritmi del match, i rossoneri faticano ad alzare il baricentro con le due punte Nkunku e Gimenez, piuttosto isolate. Al 38’ si vede il Milan. Bella rasoiata di Rabiot, salva tutto Marcandalli che mette in corner.

Nella ripresa subito la svolta in match. Al 48’ retropassaggio contro di Amorim, si inserisce Nkunku. Bijlow lo stende e viene ammonito. Rigore per i rossoneri. Si incarica della battuta lo stesso Nkunku che spiazza il portiere olandese. La rete dà fiducia ai rossoneri, chiamato ora a gestire un vantaggio fondamentale. Il Genoa torna a farsi a vedere in avanti con una manovra troppo frenetica. Al 82’ arriva il raddoppio del Milan. Athekame raccoglie un pallone fuori area e con una staffilata batte Biilow. La reazione rossoblù è immediata. Maignan salva tutto su Ekhator. All’87’ la squadra di De Rossi accorcia le distanze.

Capitan Vasquez è il più lesto a mettere in rete un pallone vagante in area. Il finale è incandescente con ben dieci minuti di recupero. I rossoneri resistono e portano a casa una vittoria che può dare un altro senso alla stagione.