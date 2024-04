Sassuolo-Milan 2-1: Leao accorcia le distanze - DIRETTA

Il Milan fa visita al Sassuolo al Mapei Stadium, nella sfida valida per il 32° turno di Serie A. I rossoneri, reduci dalla sconfitta interna contro la Roma, hanno in testa soltanto il passaggio alla semifinale di Europa League. I neroverdi invece, dopo il pareggio di Salerno, hanno un disperato bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione e potrebbero approfittare di un Milan concentrato più sulla doppia sfida con la Roma che sul campionato. La partita verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Telecronaca affidata a Edoardo Testoni, con commento tecnico di Marco Parolo.

La diretta

46' - Altro cambio per Ballardini: fuori Volpato, dentro Defrel

FINE PRIMO TEMPO

Partenza choc per il Milan, sotto di due gol dopo solo 10 minuti con le reti di Pinamonti e Laurienté. I rossoneri si scuotono e accorciano le distanze con Leao

45' +1' - Doppia occasione per il Milan. Consigli salva prima su Florenzi e poi su Theo Hernandez

45' - Concessi quattro minuti di recupero

35' - I ritmi si abbassano dopo un inizio pirotecnico, complice anche il gran caldo

26' - La squadra di Pioli va subito a caccia del pareggio. Combinazione sulla sinistra Leao-Theo Hernandez. Il francese mette un pallone invitante nel mezzo, libera Viti

20' - Milan gol. Fa tutto Leao. Il portoghese riceve da Musah e si infila in mezzo a due avversari prima di lasciar partire un destro sul quale Consigli non riesce ad arrivare

17' - Gol annullato al Milan. Dalla sinistra Leao spedisce verso il secondo palo per la girata vincente di Chukwueze, pizzicato però in posizione di fuorigioco. Dopo il consulto del Var, Massa conferma

13' - Il match è apertissimo. I rossoneri provano a rientrare subito in partita. Miracolo di Consigli sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Thiaw

10' - Gol Sassuolo. Verticalizzazione di Thorstvedt per Laurienté che scappa via a Florenzi e batte Sportiello dopo la prima respinta corta del portiere. La squadra di Pioli è alle corde

9' - Cambio obbligato per Ballardini. Si fa male Toljan al suo posto entra Tressoldi

8' - I rossoneri reagiscono subito. Musah lavora un bel pallone per Theo Hernandez che calcia forte col sinistro ma il diagonale è fuori misura

4' - Sassuolo gol. Volpato scherza Thiaw e mette in mezzo per Thorstvedt che la sfiora, la palla arriva sui piedi di Pinamonti che la gira in rete con un destro potente

1' - Il Milan parte subito forte con Leao che si conquista un calcio d'angolo. Sullo sviluppo del corner, ci prova Florenzi. Conclusione alta

Senza Castillejo oltre a Berardi e Pedersen, Ballardini rilanciare Boloca in mezzo al campo. In attacco ai lati di Pinamonti, ci sono Volpato e Laurienté. Dall'altra parte Pioli non rischia Maignan, alle prese con un affaticamento muscolare. Il tecnico rossonero fa rifiatare in panchina Calabria, Gabbia, Tomori, Bennacer, Reijnders, Pulisic e Giroud. In campo dal primo minuto Leao e Theo Hernandez.

Il tabellino

SASSUOLO (4-2-3-1) - Consigli; Toljan (9' Tressoldi), Erlic, Ferrari, Viti; Obiang, Boloca; Volpato (46' Defrel), Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Davide Ballardini

MILAN (4-2-3-1) - Sportiello; Florenzi, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Adli; Leao, Loftus-Cheek, Chukwueze, Jovic. Allenatore: Stefano Pioli

Marcatori: Pinamonti (S) 4', Laurienté (S) 10', Leao (M) 20'

Ammoniti: Ferrari (S)

Arbitro: Davide Massa (Imperia)