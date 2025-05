La protesta del tifoso milanista: allontanato perché mostrava questa maglia

Ascolta ora 00:00 00:00

La vittoria sul Monza che chiude la disastrosa stagione del Milan passa in secondo piano rispetto alle proteste di migliaia di tifosi rossoneri che prima della gara si sono prima radunati all'esterno della sede e poi, con un gesto ancor più forte, hanno abbandonato gli spalti di San Siro dopo aver ricreato sugli spalti la scritta "Go Home" dedicata alla dirigenza. Ma è successo qualcosa di più particolare nei primi minuti della partita nel primo anello dello stadio di San Siro dove un tifoso ha espresso tutto il suo personale disappunto contro la proprietà inneggiando a Paolo Maldini.

Il coro su Maldini

Il tifoso in questione ha richiamato l'attenzione di tutti i presenti perché, oltre a indossare la storica maglia numero 3 dell'ex capitano rossonero, ne aveva un'altra nuova (si vede chiaramente ancora l'etichetta) che ha mostrato ai dirigenti dando le spalle al campo di gioco e rivolto all'area autorità dove erano presenti i dirigenti rossoneri tra il presidente Paolo Scaroni, l'ad della squadra Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic. Sono numerosi i video online che sono diventati virali in breve tempo. " Paolo alè, Paolo Maldini ", è il coro che ha ripetuto numerose volte che è stato intonato anche da una parte della gente che lo circondava.

Paolo Ale! Paolo Maldini pic.twitter.com/xpvLsFIp0t — Walter Flores (@walli7_) May 24, 2025

Il tifoso viene allontanato

Nonostante l'applauso e il consenso dei tifosi del Milan presenti accanto, poco tempo dopo è arrivato uno steward che gli ha fatto strada per farlo allontanare dal posto dove era seduto. Lungo il tragitto ha ricevuto altri applausi da chi lo vedeva camminare e il tifoso ha continuato a tenere alta la maglia numero 3 di Maldini. Il tutto è avvenuto nella massima serenità, non si sono registrate scene di tensione ma evidentemente qualcuno ha segnalato l'isolato tifoso che non poteva continuare con quel tipo di protesta. Nel frattempo, gli ultrà della Curva Sud si erano disposti in modo tale da mostrare la scritta inglese "Go Home" per poi lasciare lo stadio dopo appena 15 minuti dall'inizio della gara.

Pochi minuti dopo essere stato allontanato, però, il tifoso rossonero che si è fatto portavoce in modo spontaneo del

malumore, mai perdonato alla dirigenza, della mancanza in società dell'ex capitano e bandiera rossonera Paolo Maldini, è tornato regolarmente al posto in cui era seduto seguendo la parte restante della partita Milan-Monza.