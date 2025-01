"Ci hanno palpato il c...". Le swag accerchiate e molestate dai tifosi sauditi

Ascolta ora 00:00 00:00

È successo di tutto nella semifinale di Supercoppa spagnola, a Gedda in Arabia Saudita, tra Real Madrid e Maiorca, nella partita vinta dalle "Merengues" per 3-0. Un match rovente in campo, con momenti di tensione anche al triplice fischio finale. A scatenare il parapiglia è stato il difensore Maffeo, che ha avuto uno scontro con Vinicius e Asencio. Ma è stato Bellingham a tirare un buffetto sulla nuca del terzino del Maiorca, provocando, appunto, la rissa.

A far discutere però è stato quanto avvenuto sugli spalti dello stadio. Cristina Palavra, moglie del calciatore del Maiorca Dani Rodríguez, ha denunciato delle molestie che hanno ricevuto le famiglie dei giocatori da parte dei tifosi sauditi che hanno tormentato la parte maiorchina dello stadio per buona parte del match. La donna era seduta assieme alle famiglie degli altri giocatori quando, a un certo punto, sono state accerchiate dai tifosi sauditi.

Informa #LaZona10



Nos informan aficionados del Mallorca que sigue habiendo problemas en la salida del estadio en Yeda



“La gente está tocando los culos a las familiares de los futbolistas”



“Es increíble que no haya seguridad. Está siendo vergonzoso”



@fibwiradio pic.twitter.com/UIuBiZCDRv — La Zona 10 (@lazonadiez) January 9, 2025

"Alcuni ragazzi hanno iniziato a farci foto da vicino" , ha raccontato ad As. E ancora: "L’inizio è stato un po’ complicato. Siamo usciti con i bambini, eravamo senza sicurezza. Eravamo un po’ fuori posto perché non avevamo nessuno che ci proteggesse lì. Non si poteva fare altro. Dovevamo andare in gruppo con l’organizzazione fino all’autobus". Sui social è arrivata anche la risposta del marito: "Un peccato. Stai per goderti una partita di calcio con la tua famiglia e dov’è l’organizzazione della Federcalcio?". E poi la scritta: "Vergogna" . Alla fine poi ha rassicurato tutti: "Nonostante la tensione dopo la partita e la mancanza di sicurezza nelle vicinanze, stiamo bene. La mia bambina e gli altri due sono stati al mio fianco in ogni momento, e ora siamo a casa tranquilli. Tutto sotto controllo".

"Ens han assetjat"



Cristina Palavra, dona de Dani Rodríguez, parla de la desagradable situació que han viscut els familiars dels jugadors del Mallorca durant el partit. pic.twitter.com/Ecgll6NoF6 — Esports IB3 (@EsportsIB3) January 9, 2025