Trump terrà la chiave della coppa "magica": svelato il trofeo del Mondiale per Club

Gianni Infantino ha presentato a Donald Trump nello studio Ovale la nuova Coppa del Mondiale per Club. Si tratta di un trofeo "magico" con un meccanismo a chiave che ha incuriosito il presidente degli Stati Uniti. La forma viene svelata soltanto una volta aperta, una scelta che ha un significato preciso e legato alla storia della Fifa e che è stata ideata assieme a Tiffany & Co. Salta all'occhio immediatamente la forma particolare della coppa che si apre grazie a una chiave e cambia completamente la sua forma svelando degli anelli, che ricordano l'allineamento dei pianeti di due date specifiche. La prima è la data di fondazione della Fifa, ossia il 21 maggio 1904, mentre la seconda è relativa al giorno della gara d'apertura, il 15 giugno 2025.

President Trump and FIFA President Gianni Infantino unveil the official trophy of the 2025 FIFA Club World Cup, which the U.S. will host this summer. pic.twitter.com/xIoZfVtaZx — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 7, 2025

Il design è chiaramente ispirato ai concetti dell'astronomia e su uno degli anelli è presente uno spazio vuoto in cui verrà inciso in nome della vincitrice. La forma è protetta da una serratura, in cui inserire una chiave che permette di aprire il trofeo così come mostrato da Trump e Infantino alla Casa Bianca: il presidente della Fifa ha mostrato l'apertura e poi ha consegnato la chiave tra le mani del presidente degli Stati Uniti. Sarà proprio Trump a custodirla e a utilizzarla il giorno della finale, quando consegnerà la particolare coppa tra le mani del capitano della squadra vincitrice. Infantino ha mostrato anche il pallone ufficiale del Mondiale per Club e una maglia intitolata al presidente americano con il numero 47 sulla schiena.

The trophy is here!



Crafted in collaboration with @TiffanyAndCo, this trophy will be awarded for the first time to the winners of the inaugural #FIFACWC taking place next year.

#TakeItToTheWorld pic.twitter.com/x1Wo1T1Lf4 — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) November 14, 2024

Con il montepremi record di un miliardo di dollari, la nuova competizione partirà nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno 2025, con il match inaugurale tra Inter Miami e Al Ahly, in programma all’Hard Rock Stadium di Miami. Il torneo culminerà con semifinali e finale al MetLife Stadium di New York, dove domenica 13 luglio 2025 verrà incoronata la squadra vincitrice. Saranno 32 le squadre che si affronteranno, suddivise in 8 gironi da 4 squadre ciascuno, le prime due di ogni gruppo accederanno alla fase a eliminazione diretta che prevede ottavi, quarti, semifinali e finale.

Due le squadre italiane partecipanti: Inter e Juventus. Già svelate anche le loro avversarie: i nerazzurri inseriti nel girone E incontreranno Monterrey, Urawa Red Diamonds e River Plate.

I bianconeri, nel girone G, se la vedranno nell'ordine con Al Ain, Wydad Casablanca e Manchester City. La prima edizione del Mondiale per Club sarà trasmessa su Dazn e Mediaset. Tutte le 63 partite saranno trasmesse in chiaro su DAZN, Mediaset ne manderà in onda in co-esclusiva una ogni giorno per l'Italia.