Un Mondiale carico d'oro: a quanti soldi puntano Inter e Juventus

Inter e Juventus possono sorridere: il Mondiale per Club, al via dal prossimo giugno, sarà il torneo più ricco di sempre. La Fifa, secondo quanto dichiarato da Gianni Infantino, per la prima edizione di questo nuovo format a 32 club ha annunciato un montepremi monstre da 1 miliardo di dollari interamente distribuito alle squadre partecipanti. Un record assoluto per un torneo Fifa. Basti pensare che il montepremi per i Mondiali 2022 in Qatar ammontava a 440 milioni di dollari. Mentre la Champions League, il cui nuovo formato prevede 36 squadre, mette a disposizione 2,467 miliardi di euro alle squadre qualificate, ma la dotazione si estende su diversi mesi.

Per ora non si conoscono i dettagli riguardanti la suddivisione dei premi. In questo senso il quotidiano sportivo spagnolo Marca ha provato a ipotizzare una realistica distribuzione del montepremi sulla base delle informazioni certe fornite dalla Fifa. Il miliardo sarà diviso a metà: una parte servirà a coprire il gettone per la partecipazione, l'altra metà sarà distribuita sulla base dei risultati sportivi. L'indennizzo base per la partecipazione dovrebbe dunque essere di 10 milioni.

Sempre secondo il quotidiano spagnolo, ci sarà un'ulteriore suddivisione: per il gettone di partecipazione delle squadre europee è stato accantonato il 65% dei 500 milioni da distribuire immediatamente alle società. Saranno quindi 284 i milioni da spartire tra i 12 club europei. L'indennizzo però non sarà uguale per tutti. I ricavi per ogni club saranno infatti calibrati sulla base di tre principali variabili: pubblico, risultati e attrattiva commerciale. Il Real Madrid dovrebbe essere la squadra più pagata solo per la partecipazione: 35 milioni di euro. L'Atletico Madrid invece si fermerebbe "soltanto" a 20. Per Inter e Juve si può ipotizzare una cifra simile a quella dei Colchoneros.

A questa pioggia di milioni vanno aggiunti i premi per i risultati e quelli per il passaggio del turno. In ogni partita ci saranno premi in palio: ogni vittoria nelle tre partite del girone vale due milioni, mentre ogni pareggio vale un milione. A questi vanno aggiunti quelli per ogni passaggio del turno, un'informazione su cui la Fifa non ha comunicato ancora dati ufficiali ma, sempre secondo quanto ricostruito da Marca, non ci si dovrebbe allontanare troppo da queste cifre: gli ottavi di finale sono premiati con 7 milioni, i quarti di finale con altri 12 milioni, i semifinalisti con 20 milioni, la finale con 28 milioni e il vincitore con un bonus di 37 milioni di euro.

A questo punto si può provare a ipotizzare un percorso, e i relativi introiti, che potrebbero incassare Inter e Juventus.

Ipotizzando un gettone di partecipazione di 20 milioni e un passaggio agli ottavi (7 milioni più quelli legati ai risultati delle partite del girone), nerazzurri e bianconeri vederebbero entrare nelle loro casse almeno. Facendo strada nel torneo poi questa cifra potrebbe aumentare sempre più. Insomma si preannuncia un Mondiale carico d'oro per le due squadre italiane.