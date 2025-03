Mondiale per club, la Fifa sfida l’Uefa: montepremi da un miliardo di dollari

Ascolta ora 00:00 00:00

Un montepremi semplicemente pazzesco, quello del Mondiale per Club negli Usa che prenderà via il prossimo 14 giugno con Inter e Juventus tra le partecipanti, le uniche italiane: un miliardo di dollari sarà la torta che si divideranno le 32 squadre al via. Lo ha stabilito la Fifa. Una notizia che fa il paio con l'accordo trovato da Dazn, che trasmetterà in Italia gratuitamente per i suoi abbonati tutte le partite, con le emittenti di proprietà della Warner Bros/Discovery, i colossi Tnt, Tbs e truTv, che trasmetteranno negli Usa 24 delle 63 partite in programma. Insomma, un fiume di denaro che si mette in scia ai soldi messi in palio dall'Uefa per le sue tre competizioni europee: 2,46 miliardi di euro per le 36 squadre della Champions League, 565 milioni per le partecipanti all'Europa League e 285 per la Conference League.

Ed è stato approvato all'unanimità anche il Report Annuale 2024, compreso l'obiettivo di entrate di bilancio rivisto di 13 miliardi di dollari per il ciclo 2023-26, con il 90% che verrà reinvestito per dare un impulso significativo allo sviluppo del calcio globale.