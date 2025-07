La Juve si arrende al Real Madrid e saluta il Mondiale per Club: decide un gol di Gonzalo Garcia

La Juventus perde 1-0 contro il Real Madrid all'Hard Rock Stadium di Miami e viene eliminata agli ottavi di finale del Mondiale per Club.

Primo tempo equilibrato e senza reti. I bianconeri tengono bene il campo per mezz'ora e hanno una grande occasione per passare. Kolo Muani spreca davanti a Courtois con un pallonetto finito alto. Poi comincia a venire fuori tutta la qualità del Real. Nella ripresa i Blancos alzano i ritmi e trovano il gol del vantaggio al 54' con un colpo di testa del giovane canterano Gonzalo Garcia, schierato dall'inizio al posto di Mbappé. La squadra guidata da Xabi Alonso sfiora il raddoppio in varie occasioni ma trova sempre un Di Gregorio in serata di grazia. Ai bianconeri manca il guizzo per trovare il pareggio. Al Real basta una vittoria di misura e ora aspetta la vincente tra Borussia Dortmund e Monterrey ai quarti di finale.

Primo tempo

La Juve inizia con coraggio ed è subito pericolosa con Yildiz. Il turco combina con Kolo Muani ma poi sbaglia la conclusione. All'8' occasione clamorosa per i bianconeri. Kolo Muani scappa via a Rudiger e Tchouaméni. Tutto solo davanti a Courtois, tenta il pallonetto ma non trova la porta. Il Real si affida alle conclusioni da fuori. Ci prova Valverde, pallone a lato. La squadra di Tudor continua a creare occasioni. Ancora Yildiz tira a rete dal limite dell'area, la deviazione di Tchouaméni manda la sfera in angolo. Dopo un inizio vivace, si abbassano i ritmi. La Juve attacca e difende compatta, il Real si affida più alle giocate dei singoli. Alla mezz'ora si vede Bellingham. L'inglese, servito da Valverde, calcia in area di rigore. Salva tutto Di Gregorio con l'aiuto di Rugani. I Blancos cercano di prendere il comando del gioco e allo scadere costruiscono un'altra palla gol. Esterno destro di Valverde, diretto all'angolino da fuori area: Di Gregorio si tuffa e mette in corner. É questa l'ultima occasione di una prima frazione molto equilibrata.

Secondo tempo

Nella ripresa è il Real ad alzare i ritmi. Al 47' è l'onnipresente Valverde a non inquadrare la porta da buona posizione. I Blancos aumentano il forcing e costruiscono due occasioni in un minuto. Ci provano prima Bellingham poi l'ex di turno Huijsen ma Di Gregorio risponde sempre presente. Al 54' i Blancos vanno in vantaggio. Su rinvio corto di Kelly, Alexander-Arnold crossa per Gonzalo Garcia che di testa infila Di Gregorio. La risposta della Juve è immediata, Conceiçao tira da fuori di prima, respinge Courtois. La squadra di Alonso mantiene il controllo del gioco. Al 61' la stupenda rovesciata in area di Valverde trova l'ennesimo intervento del portiere bianconero. La Juve adesso soffre. Al 68' entra Mbappé al posto di Gonzalo Garcia. Prima chance per il nuovo entrato Nico Gonzalez che, su sponda di Kolo Muani, prova la conclusione della distanza e manda la sfera sul fondo ma non di molto. Al 71' azione insistita del Real chiusa da Guler, che calcia forte ma centrale e trova la figura di Di Gregorio che respinge. La Juve cerca gli ultimi attacchi, mentre i Blancos provano a sfruttare gli spazi in contropiede. All'81' Vinicius entra in area e mette in mezzo per Mbappé anticipato però dal connazionale Thuram. Negli ultimi minuti, ultimi assalti della Juve. Kolo Muani entra in area e viene fermato da Rudiger con una spallata. Per Marciniak è tutto regolare. Il match finisce qui, il Real ai quarti, Juve eliminata dopo una buona prova.

Il tabellino

REAL MADRID (3-5-2) - Courtois; Rudiger, Tchouaméni, Huijsen; Alexander-Arnold, Bellingham, Valverde (90' Ceballos), Guler (78' Modric), Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Gonzalo Garcia (68' Mbappé), Vinicius Junior. Allenatore: Xabi Alonso

JUVENTUS (3-4-2-1) - Di Gregorio; Kalulu, Rugani (86' Gatti), Kelly (59' Nico Gonzalez); Alberto Costa, Locatelli (86' McKennie), Thuram, Cambiaso; Conceiçao (60' Kostic), Yildiz (71' Koopmeiners); Kolo Muani. Allenatore: Igor Tudor

Marcatori: Gonzalo Garcia (RM) 54'

Ammoniti: Bellingham (RM)

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)