Mondiali di calcio femminile: quando gioca l'Italia? Calendario e programmazione tv

Il sogno dell'Italia femminile ai Mondiali è già iniziato. Dopo la vittoria all'ultimo respiro nel debutto contro l'Argentina, le ragazze di Milena Bertolini vogliono continuare a stupire. Il torneo di scena in Nuova Zelanda e Australia vede in gioco 32 nazionali, tra cui l'Italia: in prima fila per conquistare il titolo saranno però le solite note, dagli Stati Uniti, passando per Inghilterra, Germania, Svezia e Brasile. Tutte a caccia degli Stati Uniti, che dopo aver conquistato le ultime due edizioni proveranno a confermarsi ancora una volta.

Le partite dell'Italia

Argentina, Svezia, Sudafrica sono tre le avversarie della Nazionale azzurra nel Gruppo G. Passano il turno le prime due squadre di ognuno degli otto gruppi, per un totale di sedici Nazionali che giocheranno gli ottavi del torneo. Non sono previste migliori terze: saranno eliminate al pari delle quarte.Se due squadre arrivano a pari punti nel girone, passa agli ottavi la squadra che ha la miglior differenza reti. In caso di ulteriore parità passa il turno chi ha segnato più gol nello scontro diretto.

Italia-Argentina, lunedì 24 luglio 2023 - 1-0

Svezia-Italia, sabato 29 luglio 2023 - Ore 9.30

Sudafrica-Italia, mercoledì 2 agosto 2023 - Ore 9.00 vs



GRUPPO G



1 3 pt (GF 2 - GS 1)

2 3 pt (GF 1 - GS 0)

3 0 pt (GF 1 - GS 2)

Chi ha vinto più Coppa del Mondo

La storia dei Mondiali femminili è abbastanza recente. Solo nel 1991 che venne inaugurato il primo campionato del mondo FIFA, ospitato dalla Cina. Il torneo fu un grande successo, con 12 squadre in campo a contendersi il titolo. La prima a sollevare la Coppa del Mondo fu gli Stati Uniti. Ad assistere alla prima finale in assoluto del Mondiale femminile, Usa-Norvegia, ci furono ben 65.000 spettatori.

Dal 1991 a oggi, i Mondiali femminili fatto molta strada. Il torneo ha guadagnato sempre più popolarità e si sono moltiplicate sia le squadre partecipanti che gli spettatori. L'ultimo Mondiale di calcio femminile si è tenuto nel 2019 in Francia, con la partecipazione di ben 24 nazionali. La finale tra Stati Uniti e Olanda ha fatto registrare un record assoluto di un miliardo e dodici milioni di telespettatori da ogni angolo del mondo. Vinsero ancora gli Stati Uniti battendo le olandesi 2-0. La squadra che si è aggiudicata più edizioni è stata finora quella degli Usa, con 4 titoli mondiali (1991, 1999, 2015 e 2019).

L'albo d'oro

1991 - Stati Uniti

1995 - Norvegia

1999 - Stati Uniti

2003 - Germania

2007 - Germania

2011 - Giappone

2015 - Stati Uniti

2019 - Stati Uniti

Quante volte ha partecipato l'Italia

L’Italia ha partecipato a 3 edizioni dei Mondiali raggiungendo i quarti di finale come miglior risultato, nel 1991 e nel 2019. In totale, le Azzurre hanno disputato 12 partite totalizzando 6 Vittorie, 5 sconfitte e solo un pareggio (1-1 con la Germania nel 1999). Le migliori vittorie italiane in un mondiale sono i 5-0 contro Taipei Cinese nel 1991 e Giamaica nel 2019. Le peggiori sconfitte, invece, sono i 2-0 subiti contro Germania (1991), Brasile (1999) e Olanda (2019).

Dopo 20 anni di assenza, l’Italia è tornata a giocare un mondiale nel 2019. Inserite nel Gruppo C, le Azzurre hanno chiuso il girone al primo posto nonostante nel sorteggio fossero una squadra di terza fascia. Per la prima volta nella storia, l’Italia ha quindi vinto un girone e lo ha fatto anche con un turno di anticipo. La vittoria per 2-0 contro la Cina negli ottavi di finale è la prima vittoria dell’Italia in un match ad eliminazione diretta. Nei quarti di finale le Azzurre sono state eliminate dall’Olanda, che ha vinto 2-0 riuscendo però a sbloccare il match solo al 70’, con un gol della solita Vivianne Miedema.

Le date dei Mondiali

La Coppa del Mondo è iniziata il 20 luglio alle 9.00 ora italiana con la vittoria della Nuova Zelanda sulla Norvegia. La finale verrà disputata invece il 20 agosto 2023 alle 20.00 allo Stadium Australia di Sydney.

20 luglio 2023, gara inaugurale

20 luglio-3 agosto, fase a gironi

5 agosto-8 agosto, ottavi di finale

11 agosto-12 agosto, quarti di finale

15 agosto-16 agosto, semifinale

19 agosto, Finale terzo-quarto posto

20 agosto, Finalissima

Il fuso orario tra Italia e Nuova Zelanda e Australia non è unico: a seconda della città australiana si va dalle 9 alle 11 ore di differenza, mentre tra Roma e Auckland la differenza è di 13 ore. Sempre in avanti: ragion per cui le gare del Mondiale femminile saranno visibili in Italia solo in mattinata. Alcune partite si giocheranno nella notte italiana, ma non quelle della Nazionale azzurra, impegnata tra le 8.00 del mattino e le 9.30 nelle sfide dei gironi. (Guarda il calendario completo).

Dove vedere i Mondiali in tv

La Rai trasmette in diretta, in chiaro, gratis e in esclusiva le partite dell'Italia ai Mondiali femminili del 2023. La tv di Stato ha dunque acquisito i diritti della competizione, scrivendo la parola fine a quello che era diventato un vero e proprio caso. Alla fine, dunque, tutto risolto: l'Italia femminile si potrà vedere sulla Rai e in diretta streaming, sull'app RaiPlay, utilizzabile su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Ma non solo la Rai ha acquisito ufficialmente i diritti di trasmissione di 15 partite, comprese le gare della Nazionale italiana, la partita inaugurale, le due semifinali e la finale.