Mondiali Qatar 2022: chi sono gli allenatori delle 32 squadre

Le 32 nazionali sono pronte a sfidarsi per i Mondiali di calcio. La Francia di Didier Deschamps, vincitrice dell0ultima edizione del 2018 in Russia, dovrà difendere con le unghie e con i denti la coppa del mondo conquistata battendo in finale la Croazia. I giocatori, si sa, sono quelli che fanno vincere o perdere le partite con le loro giocate, i loro colpi di genio o i loro clamorosi errori. Se i calciatori sono importanti, però, non da meno sono i commissari tecnici che con la loro esperienza, tattica e carisma molte volte riescono a dare quella spinta ulteriore alla loro squadra.

Partendo dal girone A, e dai padroni di casa del Qatar, ecco il commissario tecnico Felix Sanchez Bas, 47enne (li compirà il 13 dicembre). Spagnolo di Barcellona nella sua carriera ha guidato per 10 anni le giovanili blaugrana (under 19). Dal 2013 l'escalation con la nazionale qatariota con le esperienza nell'under 20, 23 e dal 2017 con la nazionale maggiore.

L'Olanda, invece, si affiderà all'esperto e vincente Louis Van Gaal. Il 71enne nel corso della sua carriera ha diretto club importanti come Ajax, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester United e per due volte ha già diretto anche la nazionale orange (2000-2001 e 2012-2014). Van Gaal è tornato ad essere ct dei tulipani nel 2021. Da allenatore di club ha vinto tutto con Barcellona e soprattutto Ajax in campo nazionale e internazionale. L'Olanda si augura che riesca a vincere quel mondiale mai vinto e sfuggito in tre occasioni (1974-1978 e 2010).

Sempre restando nel gruppo A, il Senegal sarà guidato da Aliou Cissé, ex difensore di Psg, Montpellier, Birmingham, Portsmouth. Dal 2015 ct della nazionale africana ha vinto l'ultima Coppa d'Africa nel 2021 disputata in Camerun. Infine, l'argentino Gustavo Alfaro, 60 anni, guiderà l'Ecuador che vuole giocarsi la qualificazione al pari di Senegal ed Ecuador visto che l'Olanda, sulla carta, sembra favorita.

Allenatori girone A

Gustavo Alfaro - Ecuador

Louis van Gaal - Olanda

Felix Sanchez - Qatar

Aliou Cissé - Senegal

Louis Van Gaal, ct Olanda

Nel girone B, spicca l'Inghilterra vice campione d'Europa di Gary Southgate. Il 52enne di Watford, alla guida della nazionale dei Tre Leoni dal 2016, punta a rifarsi dopo aver perso la finale, di casa, dell'Europeo contro l'Italia di Roberto Mancini e sogna di riportare il Mondiale Oltremanica dopo 56 anni: unica vittoria nel 1966. In questo particolare girone ecco spuntare l'esperto Carlos Queiroz 69enne portoghese che nel corso della sua carriera ha allenato club come Real Madrid e Manchester United. A livello di nazionali ha guidato due volte il Portogallo, Colombia, Sudafrica, Egitto e nel 2022 è tornato a dirigere l'Iran (l'aveva già fatto dal 2011 al 2019). Completano il girone gli Stati Uniti guidati dal 49enne Gregg Berhalter ex difensore di Monaco 1860, Energie Cottbus e LA Galaxy e il Galles di Rob Page, ex difensore di Cardiff, Sheffield e Watford.

Allenatori girone B

Gary Southgate - Inghilterra

Carlos Queiroz - Iran

Gregg Berhalter - Stati Uniti

Rob Page - Galles

Gareth Southgate, ct Inghilterra

Nel girone C ecco spuntare l'Argentina che punta a vincere il Mondiale dopo averlo sfiorato nel 2014 con la finale persa contro la Germania. Ct dell'Albiceleste Lionel Scaloni ex difensore della Lazio, Atalanta, West Ham e Maiorca. Il 44enne argentino guida la nazionale dal 2018 e punta ad entrare nella storia dell'Albiceleste che coinciderebbe anche con il suo primo titolo. Attenzione, però, perché nello stesso girone c'è un altro argentino agguerrito: l'esperto Gerardo Martino ct del Messico. Il 60enne ha guidato club importanti come Barcellona e Newell's Old Boys ma anche nazionali come Argentina, e Paraguay. Meno famoso il ct della Polonia Czeslaw Michniewicz entrato in carica solo a fine gennaio del 2022. Hervè Renard, invece, guida l'Arabia Saudita dal 2019 e in passato ha fatto i "miracoli" in Coppa d'Africa vincendo il titolo con lo Zambia nel 2013 e nel 2015 con la Costa d'Avorio.

Allenatori girone C

Lionel Scaloni - Argentina

Gerardo Martino - Messico

Czeslaw Michniewicz - Polonia

Hervé Renard - Arabia Saudita

Nel girone D, ovviamente, tutta la scena la prende Didier Deschamps. Il ct che si è laureato campione del mondo nel 2018 con la Francia che punta ora al bis. Il transalpino ha vinto due mondiali, uno da giocatore e uno da ct, e un Europeo da calciatore. Nello stesso raggruppamento il ct Kasper Hjulmand alla guida della nazionale danese dal 2020, Jalel Kadri alla guida della Tunisia dal 2022 e Graham Arnold ct dell'Australia dal 2018.

Allenatori girone D

Graham Arnold - Australia

Kasper Hjulmand - Danimarca

Didier Deschamps - Francia

Jalel Kadri - Tunisia

Nel Girone E la Germania e la Spagna sono le grandi favorite per il passaggio del turno con Costa Rica e Giappone che sembrano poter essere solo degli sparring partner (ma sempre e solo sulla carta). Il ct dei tedeschi è l'ex allenatore del Bayern Monaco Hansi Flick che punta a riportare la Germania sul tetto del mondo otto anni dopo l'ultima volta. Luis Enrique, invece, punta a riportare in alto le Furie Rosse che nella loro storia hanno vinto per ben tre volte i Mondiali (l'ultima volta nel 2012). Il colombiano Luis Fernando Suarez è alla guida del Costa Rica dal 2021 mentre Hajime Moriyasu guida il Giappone dal 2018.

Allenatori girone E

Luis Fernando Suarez - Costa Rica

Hansi Flick - Germania

Hajime Moriyasu - Giappone

Luis Enrique - Spagna

Il girone F sarà affascinante con Belgio e Croazia favorite ma con il Marocco pronto a fare da guastafeste. Il ct spagnolo dei Diavolo Rossi Roberto Martinez vuole finalmente una vittoria pesante per concretizzare il buon lavoro svolto in questi sei anni (dal 2016). Zlatko Dalic, invece, guida la Croazia dal 2017 e nel 2018 ha sfiorato la vittoria del Mondiale (e sarebbe stato storico) perdendo contro la più quotata Francia. Walid Regragui è ct del Marocco dal 2022 mentre John Herdman, inglese, è commissario tecnico del Canada dal 2018.

Luis Enrique. ct della Spagna

Allenatori girone F

Roberto Martinez - Belgio

John Herdman - Canada

Zlatko Dalic - Croazia

Walid Regragui - Marocco

Il girone G è quello del Brasile di Tite, alla guida della nazionale verdeoro dal 2016. I pentacampioni del mondo (i più titolati davanti all'Italia) puntano al sesto titolo che manca dal lontano 2002 (ben vent'anni). Con Tite ct, il Brasile ha vinto solo la Coppa America del 2019, un po' poco per una nazionale così vincente e ambiziosa. Il ct del Camerun, dal 2022, è invece una vecchia conoscenza del calcio europeo come Rigobert Song che ha vestito anche la maglia della Salernitana nel lontano 1998. Murat Yakin è invece una vecchia conoscenza, purtroppo, dell'Italia di Mancini avendo chiuso al primo posto davanti agli azzurri con la sua Svizzera il girone di qualificazione ai Mondiali. Infine ecco Dragan Stojkovic della Serbia che guida la nazionale dal 2021.

Roberto Martinez, ct Belgio

Allenatori girone G

Tite Adenor - Brasile

Rigobert Song - Camerun

Dragan Stojkovic - Serbia

Murat Yakin - Svizzera

Nel girone H spunta il nome di Fernando Santos e del Portogallo di CR7. Il ct, alla guida dei lusitani dal 2014, ha conquistato l'Europeo nel 2016 e punta ora al Mondiale per chiudere il cerchio. Otto Addo, ex difensore, è ct del Ghana dal 2022 mentre il portoghese Paulo Bento sfiderà la sua nazionale con la Sud Corea (di cui è ct dal 2018). Infine, ecco Diego Alonso ex attaccante uruguaiano ct della Celeste che punta alla qualificazione al turno successivo in questo equilibrato girone H.

Allenatori girone H

Otto Addo - Ghana

Fernando Santos - Portogallo

Paulo Bento - Corea del Sud

Diego Alonso - Uruguay