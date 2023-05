Monza-Napoli, ecco le scelte dei due allenatori e dove vederla

Il Napoli di Luciano Spalletti ha già vinto con largo anticipo e con merito il campionato, ma ora gli azzurri vogliono continuare ad incrementare il loro bottino di punti per superare il record di punti fatto registrare dal Napoli di Maurizio Sarri che non è però riuscito a vincere il tricolore finito sul petto della Juventus. I punti dei partenopei sono attualmente 83 e se vincessero le ultime quattro partite chiuderebbero a quota 95 ma prima c'è da avere la meglio sull'avversario di quest'oggi: l'ostico Monza allenatore dal giovane Raffaele Palladino. I brianzoli si trovano a quota 46 punti in coabitazione con Fiorentina, Udinese, Bologna e Torino con l'obiettivo di chiudere il campionato in solitudine all'ottavo posto che non porterebbe ad un piazzamento europeo ma che sarebbe un grandissimo risultato per una neopromossa.

Come sta il Napoli

Gli azzurri stanno ormai giocando sul velluto dopo che la matematica gli ha consegnato in via definitiva il terzo tricolore della loro storia. Nelle ultime cinque giornate gli azzurri hanno ottenuto due vittorie e tre pareggi e sicuramente lo stato di forma non è più quello di qualche settimana fa e la Champions League ne è stata la testimonianza. Osimhen e compagni, però, hanno ancora fame di vittorie dato che vincere le ultime quattro giornate vorrebbe dire salire a quota 30 nel numero di vittorie in campionato in 38 giornate: un'enormità per una squadra che ha letteralmente dominato il campionato e che ha 17 punti di vantaggio sulla seconda della classifica. Spalletti darà spazio a qualche seconda linea che ha giocato meno in questa stagione ma giusto un paio con Bereszynski e Elmas che si scaldano per un posto da titolare. Unici due infortunati tra le fila degli azzurri sono Hirving Lozano e Mario Rui.

Come sta il Monza

La squadra di Palladino ha messo insieme 11 punti nelle ultime cinque giornate frutto di tre vittorie e due pareggi nelle ultime due uscite. La squadra è sicuramente in salute e vuole continuare a stupire chiudendo in bellezza magari superando quota 50 punti, obiettivo alla portata dei biancorossi. Marlon è pronto a rilevare l'indisponibile Pablo Marì in difesa, mentre Sensi dovrebbe agire tra le linee insieme a Caprari per supportare l'unica punta Mota Carvalho o il grande ex Andrea Petagna. In mezzo al campo Pessina e Rovella sulle fasce Carlos Augusto e Ciurria.

Dove vedere la partita

La partita Monza-Napoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN: per vederla in tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o ancora console PlayStation e XBox. In alternativa, il TIMVISION Box. Chi è abbonato a DAZN e Sky, attivando Zona DAZN potrà vedere Monza-Napoli in tv al canale 214 di Sky.

Le probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Sensi, Caprari; Mota Carvalho. Allenatore Raffaele Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Bereszynski, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti.