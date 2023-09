"Chi ci crede, vince". Il Monza ricorda Berlusconi

Una targa in onore di Silvio Berlusconi sul seggiolino dove abitualmente sedeva allo U-Power Stadium. Così il Monza ricorda il presidente, scomparso lo scorso 12 giugno, allo stadio brianzolo. "Chi ci crede combatte, ci ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince!" è la scritta apposta sulla targa, che ripercorre la frase simbolo della presidenza Berlusconi. Riproposta anche dal lungo striscione in curva Davide Pieri che da quest'anno è esposto a bordo campo.

Una sorta di mantra che in questi anni ha sempre accompagnato allenatori e atleti, anche nei momenti più difficili. Una frase che il Cavaliere ripeteva ai bagai e che è stata la forza anche per realizzare quel sogno – che sembrava impossibile – di arrivare in Serie A. Da oggi, domenica 17 settembre, quel motto è indelebile proprio all’interno dell’U-Power Stadium, da onorare ogni volta che si gioca tra le mura amiche.

Silvio Berlusconi sempre con noi pic.twitter.com/z6E6brkRNv — AC Monza (@ACMonza) September 17, 2023

Berlusconi e il Monza

Dopo aver vinto regalato un trentennio leggendario al Milan, dopo appena un anno fuori dal calcio, il 28 settembre 2018, anche grazie all'intuizione di Adriano Galliani, Berluconi acquista il Monza, all'epoca in Serie C. I programmi sono subito ambiziosi e nel 2020, la nuova creatura di Berlusconi e Galliani torna ufficialmente in Serie B dopo 19 anni. L'obiettivo annunciato è la Serie A, così al secondo tentativo i brianzoli conquistano per la prima volta la storica promozione nella massima serie grazie ad una splendida cavalcata ai play-off, dopo la vittoria ai tempi supplementari sul campo del Pisa.

La prima stagione nel grande calcio è straordinaria. Dopo aver sofferto l'approdo nella massima serie con Stroppa in panchina, la situazione cambia totalmente con l'arrivo di Raffaele Palladino. Il Monza raggiunge infatti la salvezza con 6 giornate d'anticipo, classificandosi all'11° posto con 52 punti, lottando addirittura per un certo periodo della stagione alla qualificazione in Conference League.

Oggi Monza-Lecce

Il Monza di Palladino sfida il Lecce, rivelazione della stagione nella 4ª giornata di Serie A. I brianzoli sono quindicesimi in classifica con 3 punti, dopo una vittoria e 2 sconfitte, i salentini invece hanno iniziato alla grande la stagione e attualmente si trovano in 4ª posizione con 7 punti, grazie a 2 vittorie e un pareggio nei primi tre turni.

L'unico confronto casalingo in casa dei brianzoli in Serie A, disputato lo scorso maggio all'U-Power Stadium, ha visto un successo dei salentini per 0-1 grazie ad un gol di Lorenzo Colombo. L'attaccante scuola Milan, tornato alla base questa estate, è passato poi al Monza in prestito e sarà il grande ex del confronto. In casa Lecce da tenere d'occhio l'attaccante montenegrino Nikola Krstovic, andato a segno già due volte in tre partite.