Monza-Roma, chi giocherà e dove vederla in tv

La 33a giornata della Serie A continuerà alle 21 di mercoledì all’U-Power Stadium con un incrocio che vedrà di fronte due tra le squadre più in forma in questo momento, il sorprendente Monza e la Roma di José Mourinho. L’undici di Palladino è reduce da una vittoria importante come quella rimediata in trasferta contro lo Spezia ed è ad un passo da quell’obiettivo che, ad inizio stagione, sembrava impossibile. Il sogno dei briantei, l’Europa che conta, è invece il minimo sindacale per i giallorossi, impegnati in un duello all’arma bianca per i posti Champions. I tre punti sarebbero fondamentali ma strappare punti a Monza non è mai semplice. Vediamo quindi come scenderanno in campo le squadre e dove seguire la partita in diretta.

Le ultime dal Monza

Dall’alto delle quattro vittorie consecutive, l’undici di Palladino è obbligato a sognare in grande e provare a fare lo sgambetto anche alla Roma. Il Monza ammazzagrandi arriva senza grossi problemi di formazione e con l’infermeria a posto, quindi non ci dovrebbero essere grossi cambiamenti rispetto alla formazione che ha trionfato al Picco nel fine settimana.

Il solito 3-4-2-1 vedrà davanti a Di Gregorio Izzo, Mari e Caldirola; centrocampo guidato da Carlos Augusto e Pessina mentre qualche modifica più avanti. Se il posto di Dany Mota non è a rischio, sulla tre quarti, accanto all’ottimo Caprari, spazio stavolta a Colpani. Sarà ancora un Monza corsaro? La speranza dei tifosi e dell’ambiziosa società è quella. Vedremo se basterà contro una squadra ostica come la Roma.

Come giocherà la Roma

La ferita del pareggio in extremis rimediato contro una rivale diretta come il Milan è ancora aperta ma José Mourinho dovrà fare i salti mortali per fare risultato all’ex Brianteo. L’infermeria è piena come non è mai stata, visto che ai tanti assenti si sono aggiunti anche Kumbulla e Belotti. Lo Special One sarà quindi costretto a convocare il giovanissimo difensore Keramitsis per avere almeno un’alternativa decente in panchina.

L’obbligo è quello di fare punti ma resta da capire se l’insolita difesa a tre, con l’arretramento del turco Celic a fianco di Mancini ed Ibanez, funzionerà o meno contro gli avanti del Monza. Il centrocampo sembra quasi obbligato con l’unico dubbio legato al ballottaggio tra Bove e Camara. Dybala, viste le condizioni non ottimali, dovrebbe partire dalla panchina e quindi in avanti toccherà a Tammy Abraham concretizzare i palloni forniti dalla coppia Pellegrini-Solbakken.

Le probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Dany Mota. Allenatore: Raffaele Palladino

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini, Solbakken; Abraham. Allenatore: José Mourinho

Arbitro: Chiffi (sez. di Padova)

Dove vederla in tv

La partita che prenderà il via alle 21 allo U-Power Stadium di Monza fa parte del pacchetto di gare che verranno trasmesse in esclusiva da DAZN. Data l’importanza per la classifica, l’emittente metterà in campo una delle coppie più esperte, quella composta da Stefano Borghi e Riccardo Montolivo. Se per seguirla in streaming avrete solo l’imbarazzo della scelta, visto che DAZN è disponibile sia su smart tv, console, tablet, smartphone o direttamente su browser sul vostro PC, l’unico modo per non avere problemi di connettività e vederla via satellite sarà di attivare l’offerta Zona DAZN. In questo modo i clienti Sky potranno godersela sul canale 214. Buona partita!