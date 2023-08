Moratti scarica Lukaku: "Uno così meglio che non sia all'Inter"

L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, con poche parole archivia per sempre Romelu Lukaku. Non gli perdona il "tradimento", non tanto per essere andato via dai nerazzurri, ma per aver palesemente mentito. Ecco cosa ha detto a Notizie.com: "Quello che ha fatto, prima promesso, ha preso degli impegni e poi parlava con altri, non mi è piaciuto come non è piaciuto a ogni tifoso. Sono rimasto delusissimo dal suo atteggiamento, meglio che non sia all’Inter uno così, non ci si comporta in quel modo. E non conta con chi ha fatto cosa, nel senso che non importa se sotto la mia gestione non ci sia stato uno che si sia comportato così, non si fa in quel modo e basta".

Nella sua lunga stagione alla guida dell'Inter anche Moratti ha vissuto (e immaginiamo sofferto, come tutti i tifosi) il passaggio di alcuni suoi giocatori al Milan o alla Juventus. Vedi, su tutti, Ronaldo, con il Fenomeno che prima di vestire la maglia rossonera andò al Real Madrid, dopo che l'Inter lo aveva atteso con ansia a seguito dei gravi infortuni subiti dal giocatore. Eppure il caso Lukaku, per Moratti, è ancora più grave. Forse perché il ritorno del belga all'Inter era stato vissuto un po' come l'arrivo del "figliol prodigo", ma rispetto alla parabola evangelica è mancato, com'è noto, il lieto fine. Nel senso che Big Rom ha fatto di tutto per andarsene di nuovo, senza stare troppo a guardare dove, facendo muovere sotto traccia i suoi più stretti e fidati collaboratori, proprio mentre la squadra stava giocando le ultime partite di Champions.

Anche se la rosa è incompleta (manca ancora il sostituto di Lukaku), Moratti è contento dei rinforzi. "Fino ad ora sono stati presi giocatori ottimi, come Frattesi e lo stesso Thuram, mi sembrano ottimi prospetti e ottimi giocatori, sono curioso di vedere come va a finire la storia del centravanti. Ne abbiamo bisogno. Chi mi piacerebbe? Eh, ma quelli che volevo e avrei desiderato stanno andando tutti in Arabia, ma sono convinto che la società prenderà un giocatore forte, che magari nessuno si aspetta. Abbiamo una grande squadra e un allenatore in gamba".

Il Napoli, Inzaghi e il suo giocatore preferito

I nerazzurri possono sperare di scalzare il primato del Napoli? Moratti non ha dubbi: "Per storia l’Inter ogni anno lotta per lo scudetto, ma quest’anno credo che debba andare a dama, non voglio responsabilizzare nessuno più di quanto lo sia già, ma mi sembra che il prossimo anno abbiamo tutto per fare bene e andare a vincere. Penso che noi e il Napoli siamo lì, ma noi dobbiamo fare qualcosa di più". E sull'allenatore Inzaghi: "Ha fatto benissimo, sa far giocare bene le squadre che allena e io l’ho sempre sostenuto, è un bravo ragazzo e un ottimo allenatore". Per concludere, Moratti spiega chi è il syuo giocatore preferito dell'Inter attuale: "Nicolò Barella lo considero un giocatore utile, bravo e uno di quelli che dove metti, metti fa sempre bene e la sua grande figura. Nella mia Inter ci sarebbe stato benissimo e avrebbe giocato sempre".